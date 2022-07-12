BIS призвал к международному сотрудничеству в области разработки CBDC

Банк международных расчетов (BIS) призвал страны к сотрудничеству на ранних этапах разработки национальных цифровых валют (CBDC). Это необходимо для упрощения трансграничной работы системы, говорится в документе.

«Для содействия сосуществованию с другими формами денег и платежными инструментами и разумного уровня внедрения CBDC принципиальное значение имеет совместимость с системами, не относящимися к CBDC, как внутри страны, так и за рубежом», — заявили эксперты.

По их мнению, центральные банки могут либо договориться о наборе общих стандартов, либо использовать разные «связующие» системы. При этом в BIS признали, что универсального решения не существует.

«Поскольку центробанки имеют разные мотивы для изучения или разработки CBDC, они, вероятно, будут использовать различные схемы CBDC и трансграничные механизмы. Отчет служит ЦБ инструментом для оценки того, как наилучшим образом использовать CBDC для трансграничных платежей в контексте их собственных целей», — подчеркнули в BIS.

По мнению авторов документа, международное сотрудничество и координация в вопросе разработки национальных цифровых валют являются «необходимыми условиями».

Напомним, в июне специалисты BIS назвали CBDC основой денежных систем будущего.