BIS призвал к международному сотрудничеству в области разработки CBDC
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BIS призвал к международному сотрудничеству в области разработки CBDC

BIS призвал к международному сотрудничеству в области разработки CBDC


Банк международных расчетов (BIS) призвал страны к сотрудничеству на ранних этапах разработки национальных цифровых валют (CBDC). Это необходимо для упрощения трансграничной работы системы, говорится в документе.


«Для содействия сосуществованию с другими формами денег и платежными инструментами и разумного уровня внедрения CBDC принципиальное значение имеет совместимость с системами, не относящимися к CBDC, как внутри страны, так и за рубежом», — заявили эксперты.


По их мнению, центральные банки могут либо договориться о наборе общих стандартов, либо использовать разные «связующие» системы. При этом в BIS признали, что универсального решения не существует.


«Поскольку центробанки имеют разные мотивы для изучения или разработки CBDC, они, вероятно, будут использовать различные схемы CBDC и трансграничные механизмы. Отчет служит ЦБ инструментом для оценки того, как наилучшим образом использовать CBDC для трансграничных платежей в контексте их собственных целей», — подчеркнули в BIS.


По мнению авторов документа, международное сотрудничество и координация в вопросе разработки национальных цифровых валют являются «необходимыми условиями».


Напомним, в июне специалисты BIS назвали CBDC основой денежных систем будущего.

# Экономика bis, cbdc, новости
По материалам: ForkLog

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