Биткоин-биржа KuCoin опровергла слухи о массовых увольнениях

Криптовалютная биржа KuCoin не планирует сокращение персонала, а намерена нанять более трехсот новых сотрудников в ближайшие месяцы. Об этом CoinDesk заявил CEO компании Джонни Лю.

"KuCoin не сокращала штат и не планирует этого. Мы являемся одной из немногих криптоплатформ, которые продолжают расти, полагаясь на эффективную бизнес-стратегию, фокусируясь на выпуске новых продуктов и поддержании здоровой атмосферы в команде", — отметил он.

По словам Лю, число сотрудников биржи недавно превысило 1000 человек. Компания ищет новых работников в областях технологии, комплаенса и маркетинга и делает все возможное для "повышения производительности и мотивации" персонала, добавил Лю.

"Мы считаем, что наша ставка на рост во времена рыночной турбулентности является единственно правильным решением, которое помогает нам высоко держать планку. Любые разговоры, утверждающие обратное, считайте несостоятельными", — подчеркнул глава KuCoin.

В начале июля Лю опроверг появившиеся слухи о неплатежеспособности платформы.

KuCoin отчиталась о росте клиентской базы на 216% за год — число пользователей биржи превысило 18 млн.

Напомним, на фоне падения рынка сокращать персонал начали такие криптоплатформы, как Coinbase, BlockFi, Gemini, Crypto.com и OSL.

Об оптимизации штата также заявили в BitMEX, Robinhood, Bitso, Bullish и материнской компании бразильской биржи Mercado Bitcoin.

СЕО биржи Binance Чанпэн Чжао, напротив, назвал криптозиму подходящим временем для найма новых сотрудников.