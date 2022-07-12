Биткоин-биржа KuCoin опровергла слухи о массовых увольнениях
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Биткоин-биржа KuCoin опровергла слухи о массовых увольнениях

Биткоин-биржа KuCoin опровергла слухи о массовых увольнениях


Криптовалютная биржа KuCoin не планирует сокращение персонала, а намерена нанять более трехсот новых сотрудников в ближайшие месяцы. Об этом CoinDesk заявил CEO компании Джонни Лю.


"KuCoin не сокращала штат и не планирует этого. Мы являемся одной из немногих криптоплатформ, которые продолжают расти, полагаясь на эффективную бизнес-стратегию, фокусируясь на выпуске новых продуктов и поддержании здоровой атмосферы в команде", — отметил он.


По словам Лю, число сотрудников биржи недавно превысило 1000 человек. Компания ищет новых работников в областях технологии, комплаенса и маркетинга и делает все возможное для "повышения производительности и мотивации" персонала, добавил Лю. 


"Мы считаем, что наша ставка на рост во времена рыночной турбулентности является единственно правильным решением, которое помогает нам высоко держать планку. Любые разговоры, утверждающие обратное, считайте несостоятельными", —  подчеркнул глава KuCoin.


В начале июля Лю опроверг появившиеся слухи о неплатежеспособности платформы.


KuCoin отчиталась о росте клиентской базы на 216% за год — число пользователей биржи превысило 18 млн.


Напомним, на фоне падения рынка сокращать персонал начали такие криптоплатформы, как Coinbase, BlockFi, Gemini, Crypto.com и OSL. 


Об оптимизации штата также заявили в BitMEX, Robinhood, Bitso, Bullish и материнской компании бразильской биржи Mercado Bitcoin.


СЕО биржи Binance Чанпэн Чжао, напротив, назвал криптозиму подходящим временем для найма новых сотрудников.

# Экономика kucoin, биржи криптовалют, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Мужчина съел экзотический плод и столкнулся с неожиданным последствием
Мужчина съел экзотический плод и столкнулся с неожиданным последствием
Биткоин-биржа KuCoin опровергла слухи о массовых увольнениях
Биткоин-биржа KuCoin опровергла слухи о массовых увольнениях
Анна Нетребко пояснила, кого на эмоциях оскорбила в соцсети
Анна Нетребко пояснила, кого на эмоциях оскорбила в соцсети
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в апреле
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в
Европа отказалась выдавать России опасных преступников
Европа отказалась выдавать России опасных преступников
Упаковка точно по размеру
Упаковка точно по размеру
Суперлуние 13 июля 2022 года: в чем опасность такого явления для Земли, какие катаклизмы может принести, что нельзя делать в это время
Суперлуние 13 июля 2022 года: в чем опасность такого явления для
Аналитик заявил о недостаточном ослаблении рубля для разворота курса
Аналитик заявил о недостаточном ослаблении рубля для разворота курса
Госдеп заявил об отсутствии у НАТО агрессивных намерений к России
Госдеп заявил об отсутствии у НАТО агрессивных намерений к России
Шахназаров: «Максим Леонидов пафосно уезжал из России. Его тихое возвращение в Москву навсегда?»
Шахназаров: «Максим Леонидов пафосно уезжал из России. Его тихое
В какие дни покупать одежду, чтобы она привлекала удачу, деньги и любовь
В какие дни покупать одежду, чтобы она привлекала удачу, деньги и
Эксперт объяснила запрет на использования цифровых активов для платежей в РФ
Эксперт объяснила запрет на использования цифровых активов для

Топ на сегодня

Майк Новограц усомнился в обвале биткоина до $13 000
Майк Новограц усомнился в обвале биткоина до $13 000
В Китае заявили об опасности установления потолка цен на российскую нефть
В Китае заявили об опасности установления потолка цен на российскую
Ритейлеры начали параллельный импорт видеоигр
Ритейлеры начали параллельный импорт видеоигр
За сутки 30 жителей Иркутской области заболели коронавирусом
За сутки 30 жителей Иркутской области заболели коронавирусом
В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву
В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии

Еще по теме

Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании
Клиентская база криптобиржи KuCoin выросла до 18 млн пользователей
KuCoin запустила $100 млн фонд для инвестиций в метавселенные
Bitfinex и Tether отказались увольнять сотрудников