Биткоин-майнеры приостановили операции в Техасе

Майнеры биткоина прекратили деятельность в Техасе на фоне вызванного сильной жарой пикового спроса на электроэнергию, сообщает Bloomberg.

10 июля основной оператор энергосистемы в штате ERCOT призвал жителей и предприятия штата к экономии электроэнергии. По прогнозу провайдера, в дневное время спрос может превысить объемы генерации.

"Более 1000 МВт нагрузки на добычу биткоина отозвались на запрос ERCOT об экономии, отключив свои устройства. Это представляет почти все майнинговые промышленные мощности в штате и позволяет вернуть более 1% общей емкости сети", — отметил президент Texas Blockchain Association Ли Братчер.

В Core Scientific подтвердили, что отключили все расположенные в Техасе ASIC-майнеры. В компании уточнили, что речь идет о менее чем 15% ее общих майнинговых мощностей.

To provide relief to people in Texas, ALL of Core Scientific ASIC servers located in the state have been powered down. Core Scientific’s ASIC servers in Texas comprise less than 15% of our footprint, and will remain powered down until further notice.