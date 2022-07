Century: Age of Ashes выходит на Xbox One, ранее игра вышла на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





В прошлом году в Steam вышла игра Century: Age of Ashes — это условно-бесплатный многопользовательский проект про сражения игроков на драконах в формате 6 на 6. В марте этого года Century: Age of Ashes вышла в качестве консольного эксклюзива Xbox Series X | S, а сегодня разработчики объявили о скором выпуске игры на новых платформах.

Century: Age of Ashes выходит на Xbox One уже завтра — 12 июля, а 19 июля проект появится на приставках Playstation 4 и Playstation 5. Разработчики отмечают, что в планах выпустить Century: Age of Ashes в будущем на мобильных устройствах.

Стоит сказать, что Century: Age of Ashes на Xbox Series X | S и PC поддерживает кроссплатформенный мультиплеер. Разработчики не уточнили, будет ли доступен общий мультиплеер с игроками на новых платформах.

Century: Age of Ashes

В ходе продвижения в игре каждый новый уровень открывает дополнительные возможности индивидуальной настройки, которые позволят придать персонажам и драконам твоего класса уникальную внешность.

