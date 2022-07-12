Черно продемонстрировала свой живот после похудения
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Черно продемонстрировала свой живот после похудения

Черно продемонстрировала свой живот после похудения
Одной из бывших участниц Дом-2 Саше Черно отказали в повторной бариатической операции в клинике пластической хирургии. Женщина уже скинула немало и знакомые активно её нахваливают, однако, своей фигурой Черно по-прежнему недовольна и её главная проблема никуда не делась. Одной из бывших участниц Дом-2 Саше Черно отказали в повторной бариатической операции в клинике пластической хирургии. Женщина уже скинула немало и знакомые активно её нахваливают, однако, своей фигурой Черно по-прежнему недовольна и её главная проблема никуда не делась. Александра сообщила, что для неё это в самом деле психологической шок. Ей неприятно смотреть на себя в зеркало и видеть в первую очередь обвисшую кожу, а не плоский живот. Может быть основная проблема всё же заключается в том, что женщина не желает прислушиваться к рекомендациям специалистов и никак не начнёт заниматься спортом? Определенно не стоит рассчитывать исключительно на пластику проблемных зон.

Некоторое время назад Черно продемонстрировала фотографии своего живота и ряд складок, которые по-прежнему никуда не делись. Они так и остались под грудью, тем самым доставляя ей ощутимый дискомфорт. Многие смеются над женщиной, а она в это время пишет, что худеть очень сложно в психологическом плане. Она во всем себе отказывает, однако не может получить желаемый результат без вмешательства хирургов.

Обрезать складки она хотела при весе в 70 килограмм, но до этого ей ещё очень далеко. Вес женщины почти не сдвинулся с мёртвой точки, однако она уже ощущает себя более молодой и красивой, заигрывая с мужчинами.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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