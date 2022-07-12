Чисто и быстро: как вывести сложные пятна с белых вещей, не прилагая особых усилий

Белая одежда всегда была популярной, однако в носке она не сильно практична, ведь часто загрязняется и требует стирки. Несмотря на это, вывести даже самые сложные пятна с белой одежды вполне реально.

Как избавиться от застарелых пятен на белой одежде

Белый цвет считается универсальным в одежде. Он всем подходит, отлично смотрится в любое время года и в любой ситуации. Белый цвет отлично вписывается в деловой стиль, но не менее популярный и в повседневной носке.

Однако такая одежда имеет сильного врага – пятна. Иногда случается так, что застирать “неприятность” сразу не выходит. А когда пятно засыхает, превращается в настоящую катастрофу.

При появлении пятна на белой одежде не стоит паниковать. Действовать нужно максимально быстро, чтобы грязь не успела впитаться. Не нужно сразу ставить крест на любимой белой рубашке, которая испачкана красным вином. Нужно лишь принять быстрые меры для спасения вещи.





Тем людям, которые постоянно носят белую одежду, стоит положить в сумочку специальный карандаш-пятновыводитель. Если им обработать ткань сразу после того, как поставлено пятно, можно спасти любимую вещь.

В том случае, если с собой нет такого карандаша, нужно побыстрее смочить пятно обычной водой, чтобы оно минимально впиталось в ткань. Пятно нельзя растирать, необходимо медленными движениями нанести на него воду. Можно капнуть средством для мытья посуды, после чего замочить в холодной воде на 15 минут.

Как удалить пятна с белой одежды в домашних условиях





Перед тем, как приступить к стирке, стоит узнать, откуда вообще взялось пятно. Далее средство для удаления пятен наносится на него с изнаночной стороны, чтобы еще больше не усугубить ситуацию:

пятна от ягод, зеленой травы отлично отступают перед обычным кипятком. Нужно только закипятить воду, натянуть вещь над тазиком или ванной и обильно полить кипятком. Через несколько секунд пятно уйдет;

отлично отступают перед обычным кипятком. Нужно только закипятить воду, натянуть вещь над тазиком или ванной и обильно полить кипятком. Через несколько секунд пятно уйдет; пятно от крови можно удалить перекисью водорода. Нужно налить раствор на пятно и оставить на пять минут, после чего вытереть вещь чистой тканью. Следует быть осторожными и не вытирать такой тканью, которая имеет свойство линять;

можно удалить перекисью водорода. Нужно налить раствор на пятно и оставить на пять минут, после чего вытереть вещь чистой тканью. Следует быть осторожными и не вытирать такой тканью, которая имеет свойство линять; избавиться от пятна от чая, кофе и какао можно с помощью спирта, который нужно развести с водой. Схема стандартная: нанести спирт на пятно и оставить на некоторое время, после чего тщательно смыть водой;

можно с помощью спирта, который нужно развести с водой. Схема стандартная: нанести спирт на пятно и оставить на некоторое время, после чего тщательно смыть водой; желтые пятна от пота запросто удаляются с помощью жидкого мыла и соды, которые смешиваются до получения однородной массы. Сначала нужно ею натереть загрязненное место и оставить на полчаса, после чего постирать привычным способом. Если пятна останутся, проделать ту же самую процедуру еще раз;

запросто удаляются с помощью жидкого мыла и соды, которые смешиваются до получения однородной массы. Сначала нужно ею натереть загрязненное место и оставить на полчаса, после чего постирать привычным способом. Если пятна останутся, проделать ту же самую процедуру еще раз; рубашку, которая испачкалась чернилами, спасет глицерин. Его оставляют на месте загрязнения на час, после чего нужно прополоскать вещи в соленой воде и постирать обычным мылом.

Удаление пятен на белой одежде: что не стоит делать

не нужно пробовать растереть пятно на белой вещи тканью темного цвета или обычным полотенцем;

не стоит втирать в пятно хозяйственное мыло — оно, наоборот, поможет грязи еще больше впитаться;

пользоваться горячей водой также не стоит, особенно если это пятно от крови, яиц или молочных продуктов;

соль не поможет удалить свежее пятно с белой одежды;

растирать его также не стоит – оно станет еще больше, а вывести будет намного труднее;

гладить и сушить ткань с пятном в стиральной машине не нужно. Горячий воздух лишь поспособствует закреплению загрязнения.





Белая одежда должна приносить только радость и удовольствие, а не мороку. Поэтому нужно внимательно следить за ней и вовремя чистить, чтобы продлить ей жизнь, а себе настроение.