Члены МГЕР повесили орден Иуды для Зеленского у Посольства Украины в Москве

Вадим Карасев

В День победы русской армии в Полтавском сражении, которое празднуется 10 июля, члены "Молодой Гвардии Единой России" повесили орден Иуды для Владимира Зеленского у Посольства Украины в Москве.

Орден изготовлен специально по просьбе уральских молодогвардейцев по аналогии с медалью Петра I, рассказал председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов.

"Диаметр ордена - 30-40 сантиметров, вместо шнурка использовали цепь. Орден завернули в грязное тряпье, а также положили в грубый деревянный ящик с подписью "Не вскрывать! Иудино!". У украинского посольства молодогвардейцы вскрыли ящик, достали медаль и повесили её у Посольства Украины", — сообщил он.

Демидов отметил, что Владимир Зеленский совершил предательство, сопоставимое с тем, что сделал Мазепа в 1709 году.

"Зеленский развязал войну с Донбассом, открыто "перешёл" на сторону Запада, призывает ввести санкции против России и российских деятелей. Этими действиями он заслужил орден Иуды", — добавил председатель МГЕР.

В 1709 году гетман Мазепа предал Россию, перешёл со своими приближёнными на сторону Карла XII. За это Петр I учредил специальный орден Иуды, который планировал вручить гетману лично.