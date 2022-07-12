ЧП: В Россию попал новый вирус обезьян
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ЧП: В Россию попал новый вирус обезьян

ЧП: В Россию попал новый вирус обезьян
Обнаружен первый пациент с опасным вирусом.   Буквально несколько минут назад стало известно, что первый случай заражения оспой обезьян выявлен в России, в частности, в Санкт-Петербурге. По сообщению Роспотребнадзора, больной прибыл на территорию РФ из Португалии. Не успел мир отойти от пандемии коронавируса, как на смену ему пришла другая напасть — оспа обезьян. Первым пациентом в России с таким диагнозом стал молодой человек, вернувшийся из Европы. «Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян. Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет. Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один. Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле», — такое сообщение появилось на сайте Роспотребнадзора РФ. Также в ведомстве пояснили, что недуг не несет серьезной опасности для жизни человека. «Оспа обезьян — вирусное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тысяч случаев инфицирования. Ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет. Благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян», — поделились в Роспотребнадзоре. Ситуацию с первым заболевшим в стране прокомментировал вирусолог Анатолий Альтштейн. «Даже если возникнут еще случаи, это не должно беспокоить россиян. Заболевание не опасно. Надежного лечения нет, но болезнь сама проходит за две-три недели», — подчеркнул специалист в интервью News.ru.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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