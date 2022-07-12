Что получил Шаляпин после смерти жены

Год назад, в конце июля, Прохор Шаляпин женился на миллионерше из США Татьяне Клаудии Дэвис. По трагической случайности, именно на свадебном торжестве женщина и ее родители подхватили коронавирус. Родители поправились, а молодая, казалось бы, Татьяна, после длительной борьбы за жизнь, скончалась.

На Прохора, который в это время не сидел подле жены, а вернулся в Россию, полился негатив. Исполнителя обвиняли в бездушии, в пиаре на болезни и смерти супруги, даже в ее кончине. И, конечно, судачили о том, что теперь наследником всего состояния станет муж, и не важно, что официальный брак продлился всего 2 месяца.

Некоторые вообще были уверены, что в смерти жены виновен Шаляпин, якобі он каким-то хитрым способом убил жену, чтобы завладеть всем ее немаленьким состоянием.





«Все случилось в США, а там с насильственными смертями очень строго», - позже оправдывался певец.

В RUTUBE-шоу «Злые языки» Прохор попытался успокоить людей и рассказал, что ничего не получил после смерти своей жены. Еще до брака будущие супруги заключили брачный договор. И, согласно документу, Шаляпину не достается ни копейки. Скорее всего, все имущество перешло родителям Татьяны, которым пришлось хоронить единственную дочку.

«Я ничего не получил с этой истории. Было смешно что-то получать», – уверяет Шаляпин. – «Был брачный контракт, там все прописано».





Сейчас Прохор отошел от горя и даже встречается с новой девушкой – актрисой Ольгой Сан. Они познакомились случайно: налетели друг на друга в переходе, обменялись телефонами и встретились через несколько дней за ужином. Молодые признаются, что вместе им очень хорошо, но о свадьбе они пока не думают. К слову, Ольге очень не нравится, когда ее сравнивают с Татьяной Дэвис. Хотя бы потому, что актриса является жуткой собственницей, и ей неприятно вспоминать о прошлых романах возлюбленного.