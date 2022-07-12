«Дальневосточных кварталов» в России станет больше

Принято решение расширить границы территорий опережающего социально-экономического развития «Бурятия» и «Амуро-Хинганская». Это позволит запустить программу «Дальневосточный квартал» в Республике Бурятия и Еврейской автономной области. Соответствующее постановление Правительства от 30 июня 2022 года № 1175 вступает в силу 12 июля.

В результате расширения ТОР «Бурятия» и ТОР «Амуро-Хинганская» в Улан-Удэ на шести земельных участках общей площадью 38,3 га планируется возвести в 2022-2029 годах новые жилые кварталы, а в результате расширения в Биробиджане под застройку выделят участок площадью 30,4 га.

Реализация программы «Дальневосточный квартал» началась в 2021 году. Она разработана для поддержки проектов комплексной застройки в городах на Дальнем Востоке.