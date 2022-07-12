Депутат Госдумы Хамитов передал интернату массажеры для реабилитации детей с инвалидностью
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Депутат Госдумы Хамитов передал интернату массажеры для реабилитации детей с инвалидностью

Депутат Госдумы Хамитов передал интернату массажеры для реабилитации детей с инвалидностью

Депутат партии "Новые люди" Амир Хамитов в ходе рабочей поездки в Татарстан подарил дому-интернату массажеры для реабилитации детей с особенностями развития.

Хамитов 9 июля побывал в Верхне-Отарском детском доме-интернате для детей-сирот с выраженными ментальными нарушениями.


Заведение рассчитано на 80 детей и подростков от 4 до 18 лет. Депутат осмотрел помещения интерната, которые, по его словам, больше напоминают хорошо оборудованный современный санаторий. Оценил комфорт, созданный для воспитанников.

"Здесь в каждой мелочи ощущается забота, с которой сотрудники относятся к детям. Меня поразил зоопарк, в котором воспитанники ухаживают за животными наравне с персоналом. Думаю, что это прекрасный способ социализации детей с особенностями развития", — рассказал парламентарий.

Важной частью работы с воспитанниками наряду с социализацией является организация правильного режима, в том числе из-за быстрой утомляемости. Поэтому депутат подарил дому-интернату перкуссионные массажеры, которые снимают напряжение и помогают реабилитации.

"Надеюсь, теперь занятия физкультурой станут более интересными и продуктивными. Считаю, что забота о детях с особенностями развития - общий долг нас, взрослых. Ведь кто, если не мы, сможет им помочь адаптироваться в таком сложном для них мире?" — отметил Хамитов.

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По материалам: uposters.ru

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