Депутаты новой волны оценили свой первый год работы в Госдуме

Вадим Карасев

Персональные итоги первого года работы в Госдуме подвели депутаты новой волны, рассказав в соцсетях о результатах своей законотворческой деятельности.

Завершились весенняя сессия Госдумы и первый год работы нижней палаты Парламента восьмого созыва. Выступая на встрече с руководителями фракций, президент России Владимир Путин выразил убежденность, что "результаты работы [депутатов в весеннюю сессию] — весьма достойные: важные и значимые для людей, для всего российского государства, для защиты наших национальных интересов, обеспечения суверенного, устойчивого, эффективного развития страны".

Вот что рассказали сами депутаты о своей работе за это время.

"В весеннюю сессию я внес несколько важных и принципиальных поправок в антикризисные законопроекты, подготовленные Правительством. Среди них — ускорение софинансирования проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере на региональном и муниципальном уровне и задача юридической помощи российскому капиталу при перерегистрации в специальных административных районах на островах Русский и Октябрьский", — сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике (фракция ЛДПР) Станислав Наумов.

Депутат также подчеркнул, что вместе с коллегами по фракции выдвинул социально ориентированные инициативы, которые сейчас находятся на рассмотрении Правительства. Среди них, например, облегчение порядка закупок для социальных учреждений по уходу за пожилыми людьми.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту (фракция "Единая Россия") Сергей Бурлаков отметил, что прошедшая сессия Госдумы запомнилась ему поездками на Донбасс.

"Много эмоций я привозил оттуда каждый раз. Надеюсь, что гуманитарная помощь, которую я привозил, пригодилась и помогла. Мои поездки в военные госпитали переросли в тесное общение со многими парнями. Я всегда рад им помочь, позвонить, приехать, пообщаться. Всегда приятно быть там, где я действительно нужен", — заключил депутат.

Бурлаков также рассказал о насыщенной работе в регионе: в Ростовской области он активно проводил приемы граждан, участвовал в совещаниях с органами исполнительной власти и значимых для территории мероприятиях.

"Как и студентам, депутатам пришло время подвести итоги сессии, весенней. Итак, "Единая Россия" смело может нести зачетную книжку с отличием", — написала в своих соцсетях член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Депутат подчеркнула, что половина всех принятых в весеннюю сессию законопроектов была внесена в нижнюю палату парламента "Единой Россией".

О том, что окончание пленарных заседаний каникулами не является, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция "Единая Россия") Елена Цунаева.

"Я уже в пути в свой выборный регион — завтра в Великом Новгороде проводим выездное заседание комитета по труду в формате круглого стола, будем делиться региональными практиками социальных мер поддержки граждан", — поделилась планами депутат.

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов охарактеризовал весеннюю сессию Госдумы как "очень насыщенную".

"Требовался поиск оперативных решений в условиях внешнего давления. И в тесной связке с Правительством они были найдены", — констатировал депутат.

Он сообщил, что "Единая Россия" вместе с Правительством обеспечила защиту граждан и выполнение социальных обязательств. В частности, введена ежемесячная выплата семьям с детьми от 8 до 17 лет и обеспечен бесплатный проезд для дошкольников на электричках.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов (фракция "Единая Россия") опубликовал цифры, которые подтверждают результативность работы депутата в период весенней сессии. За прошедшее время он принял 33 человека по личным обращениям, направил в профильные ведомства и инстанции 64 депутатских запроса, провел 126 рабочих встреч в районах Архангельской области и проехал 14.575 километров по дорогам своего региона. Депутат так же, как и его коллеги, заявил об отказе от каникул, заметив, что "в такое сложное время у политика не бывает ни выходных, ни отпусков".

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев подчеркнул, что за весеннюю сессию Госдума приняла ряд ключевых законопроектов, которые, по его мнению, позитивно отразятся на жизни граждан, улучшат бизнес-климат, укрепят национальную безопасность и суверенитет нашей страны, в том числе и в немалой степени благодаря импортозамещению. Депутат считает, что весенняя сессия стала самой напряженной в новейшей истории нижней палаты Парламента из-за внешних вызовов. Он выразил уверенность в том, что принятые законопроекты позволят сохранить социально-экономическую стабильность государства и откроют новые возможности для российских граждан и компаний.