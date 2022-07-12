«ДОМ-2» в сторону! ТНТ запускает реалити о любви
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«ДОМ-2» в сторону! ТНТ запускает реалити о любви

«ДОМ-2» в сторону! ТНТ запускает реалити о любви

Тина Канделаки анонсировала запуск нового проекта на телеканале ТНТ. Совсем скоро зрители увидят реалити-шоу «Идеальные незнакомцы», где 11 участников будут искать вторую половину.


В конце 2020 года канал ТНТ в последний раз выпустил в эфир ставшее уже легендарным шоу «ДОМ-2». Проект шел больше десяти лет, и новость о завершении эфира многие посчитали финалом долгоиграющей истории. Однако оказалось, что телестройка попросту переехала на «Ю».

Теперь же стало известно о возрождении подобного реалити на ТНТ. Тина Канделаки анонсировала старт нового проекта «Идеальные незнакомцы». Его тоже будут показывать каждый день. Зрителям предстоит следить за 11 участниками, которые отправятся на поиски вторых половин.

Действие проекта развернется на фоне экзотических ландшафтов — в африканском Кейптауне. А вот бороться за любовь героям предстоит в формате игры. На кону стоят огромные деньги. Участникам придется выбрать между личным счастьем и меркантильными желаниями.

Ведущими проекта станут две знаменитости, их имена пока держатся в секрете. Создатели возлагают большую надежду на успех реалити. «Мы в лице телеканала ТНТ с радостью предоставляем звездам все возможности. Это еще раз доказывает, что телевидение на сегодняшний день непобедимо!» — делится директор канала Тина Гивиевна.

Съемки грядущего шоу пройдут уже в ближайшие месяцы. Напомним, что в «ДОМе-2» было 15 участников. Все они обрели известность, и поклонники до сих пор вспоминают о них с ностальгией. Первыми ведущими реалити выступили Ксения Собчак и Ксения Бородина.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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