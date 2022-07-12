ЕС утвердил кредит для Украины в размере 1 миллиарда евро
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ЕС утвердил кредит для Украины в размере 1 миллиарда евро

ЕС утвердил кредит для Украины в размере 1 миллиарда евроЕС утвердил кредит для Украины в размере 1 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи

Европейский союз (ЕС) утвердил кредит для Украины в размере 1 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

«Министры только что одобрили кредит в 1 миллиард евро для Украины. Это часть нашей экстренной программы макрофинансовой помощи», — сообщил он, отметив, что Киев «остро нуждается в краткосрочном финансировании». Евросоюз, в свою очередь, готов оказать помощь украинской стороне.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подсчитал, что украинским властям потребуется около 750 миллиардов долларов для реализации плана восстановления страны. При этом ключевым источником финансирования программы он предложил сделать конфискованные активы РФ и российских олигархов. Другие источники восстановления Украины — гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций, инвестиции и собственно бюджет страны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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