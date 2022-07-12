Европа отказалась выдавать России опасных преступников
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Европа отказалась выдавать России опасных преступников

Европа отказалась выдавать России опасных преступников

Европа отказалась выдавать России опасных преступников«Ъ»: Европа отказалась выдавать России убийц и организаторов детской проституции

Генпрокуратура России получила от европейских коллег 43 отказа в выдаче опасных преступников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Европа отказывает в экстрадиции даже убийц и лиц, вовлекавших в проституцию несовершеннолетних. При этом некоторые выдачи «не состоялись даже в тех случаях, когда беглецов оставалось только посадить в самолет».

В Генпрокуратуре отмечают, что многие государства, включая Австрию, Германию, Великобританию, Италию, Польшу и Чехию, не скрывали политическую мотивированность своих решений. «Проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности, что пойдет на пользу лишь международному криминалу», — посетовали в надзорном ведомстве.

2 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Франции экстрадировать так называемого криптовалютного короля Александра Винника в Грецию. Россиянин был осужден во Франции на пять лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Ранее сообщалось, что Греция может выдать Винника в США, где ему может грозить до до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США именно в Греции; он проводил отпуск на севере страны. В начале 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его подозревали в краже личных данных и вымогательстве.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Анна Нетребко пояснила, кого на эмоциях оскорбила в соцсети
Анна Нетребко пояснила, кого на эмоциях оскорбила в соцсети
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в апреле
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в
Европа отказалась выдавать России опасных преступников
Европа отказалась выдавать России опасных преступников
Упаковка точно по размеру
Упаковка точно по размеру
Суперлуние 13 июля 2022 года: в чем опасность такого явления для Земли, какие катаклизмы может принести, что нельзя делать в это время
Суперлуние 13 июля 2022 года: в чем опасность такого явления для
Аналитик заявил о недостаточном ослаблении рубля для разворота курса
Аналитик заявил о недостаточном ослаблении рубля для разворота курса
Госдеп заявил об отсутствии у НАТО агрессивных намерений к России
Госдеп заявил об отсутствии у НАТО агрессивных намерений к России
Шахназаров: «Максим Леонидов пафосно уезжал из России. Его тихое возвращение в Москву навсегда?»
Шахназаров: «Максим Леонидов пафосно уезжал из России. Его тихое
В какие дни покупать одежду, чтобы она привлекала удачу, деньги и любовь
В какие дни покупать одежду, чтобы она привлекала удачу, деньги и
Эксперт объяснила запрет на использования цифровых активов для платежей в РФ
Эксперт объяснила запрет на использования цифровых активов для
Питер Шифф заявил о готовности продать Euro Pacific Bank за биткоин
Питер Шифф заявил о готовности продать Euro Pacific Bank за биткоин
У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след»
У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след»

Топ на сегодня

Уроженец Мамско-Чуйского района Александр Рехтин погиб во время спецоперации на Украине
Уроженец Мамско-Чуйского района Александр Рехтин погиб во время
Мастер бюджетного косплея Ануча Саенчарт показал свои новые превращения (16 фото)
Мастер бюджетного косплея Ануча Саенчарт показал свои новые
Майк Новограц усомнился в обвале биткоина до $13 000
Майк Новограц усомнился в обвале биткоина до $13 000
В Китае заявили об опасности установления потолка цен на российскую нефть
В Китае заявили об опасности установления потолка цен на российскую
Ритейлеры начали параллельный импорт видеоигр
Ритейлеры начали параллельный импорт видеоигр

Еще по теме

МИД РФ: строительство «Северного потока — 2» зависит от устойчивости ЕС к давлению США
Договор о взаимной выдаче преступников между Россией и Лаосом одобрен Советом Федерации
Мадуро отверг ультиматум европейских стран
Трамп потребовал от Apple разблокировать телефоны преступников