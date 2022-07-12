Фаррахов рассказал, как защититься от оспы обезьян
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Фаррахов рассказал, как защититься от оспы обезьян

Фаррахов рассказал, как защититься от оспы обезьян

Россия не является изолированной страной: все, что может угрожать всеми миру, может быть опасно и для жителей нашей страны, это показала пандемия новой коронавирусной инфекции. Об этом «Парламентской газете» сказал доктор медицинских наук, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, комментируя первый случая обнаружения заражения оспой обезьян в России.

Первый случай оспы обезьян в России выявили у молодого человека, который вернулся из поездки в Европу и обратился в больницу. Об этом сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

Айрат Фаррахов отметил, что осторожность должна быть всегда, и добавил, что паниковать не стоит.

«Это все-таки инфекция, и она передается воздушно-капельным путем и, возможно, контактно. Поэтому нужно чаще мыть руки, пользоваться защитными масками и избегать людных мест. Начало заболевания такое же, как при гриппе. На теле можно обнаружить сыпь», — рассказал парламентарий.

По словам Фаррахова, индекс репродукции оспы обезьян небольшой и перейти в пандемию она не сможет.

На прошлой неделе Роспотребнадзор снял введенные из-за коронавируса ограничения. С 1 июля отменилось обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ряд других мер.

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По материалам: pnp.ru

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