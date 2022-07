Glassnode: рынок еще не сформировал уверенное дно

Медвежий рынок биткоина достиг финальной стадии с признаками глубокой капитуляции, однако сигналы достижения дна пока не сформированы. К такому выводу пришли аналитики Glassnode.

The #Bitcoin market has many hallmarks of a deep capitulation, and a late stage bear market in play



Both Long-Term Holders, and Miners are now under extreme financial stress



However, is it enough to form a resilient bottom?



Read more in The Week Onchainhttps://t.co/9DUtlKahxG