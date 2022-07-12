Glassnode: рынок еще не сформировал уверенное дно

Медвежий рынок биткоина достиг финальной стадии с признаками глубокой капитуляции, однако сигналы достижения дна пока не сформированы. К такому выводу пришли аналитики Glassnode.

The #Bitcoin market has many hallmarks of a deep capitulation, and a late stage bear market in play



Both Long-Term Holders, and Miners are now under extreme financial stress



However, is it enough to form a resilient bottom?



Read more in The Week Onchainhttps://t.co/9DUtlKahxG — glassnode (@glassnode) July 11, 2022

Текущая ситуация имеет много общего с падением котировок в 2018–2019 годах. Тогда тенденция продлилась 15 месяцев с просадкой почти в 85%. Перед окончательной капитуляцией рынок долго старался удержать поддержку на уровне $6000. После неудачи в течение одного месяца растерял 50% стоимости.

В 2022 году таким уровнем притяжения была отметка $30 000. После ее пробоя потери спустя две недели достигли 40%. Откат от ATH составил 72,3%.

Данные: Glassnode.

Фактором текущего снижения выступают продажи в том числе долгосрочными инвесторами. Индикатор LTH-SOPR опустился до 0,67 (средний убыток достиг 33%).

Данные: Glassnode.

Аналитики сопоставили данные выше с базовой стоимостью приобретения монет в $22 300 и нереализованным убытком в 14% для этой категории участников рынка. Эксперты пришли к выводу, что основные траты осуществляют те, кто приобрел биткоины по гораздо более высокой цене, а ходлеры с 2017–2020 годов принимают в этом минимальное участие.

Данные: Glassnode.

Специалисты указали, что формированию дна, как правило, предшествует выполнение двух условий:

капитуляция инвесторов со слабой убежденностью (спекулянты);

постепенная передача монет участникам рынка с относительно низкой чувствительностью к цене (ходлеры).

В прошлом доля «убыточных» монет среди долгосрочных инвесторов достигала 34–35%, краткосрочных – снижалась до 3–5%. В настоящий момент эти параметры составляют 28,5% и 16,2% соответственно.

Данные: Glassnode.

ы«Недавно перераспределенные монеты теперь должны пройти процесс «созревания» в руках владельцев с более высоким уровнем убеждения. Несмотря на наличие многих сигналов формирования дна, рынку все еще требуется время для перехода на устойчивую траекторию роста», — подчеркнули специалисты.

Капитуляция продолжается и среди майнеров. Ежемесячные темпы сокращения балансов замедлились с 4470 BTC в середине мая до 1350 BTC. На их адресах остается 66 900 BTC. За последние два месяца траты составили 7900 BTC. Во время медвежьего рынка 2018–2019 годов тенденция продолжалась четыре месяца.

Данные: Glassnode.

«В следующем квартале риск дальнейшего распределения сохранится, если цены на монеты не восстановятся значимым образом», — заключили эксперты.

Напомним, майнинговые организации прекратили деятельность в Техасе на фоне вызванного сильной жарой пикового спроса на электроэнергию.

В июне общий доход майнеров первой криптовалюты снизился на 26%, составив $668 млн. Показатель ускоренно падает с марта.

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