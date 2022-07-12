Глава МИД Британии набрала нужное число голосов для участия в выборах премьера

Вадим Карасев

Глава МИД Британии Трасс набрала 20 голосов, необходимых для участия в выборах премьера

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс набрала 20 голосов от представителей Консервативной партии в парламенте — это минимальное число, необходимое претенденту для участия в первом туре выборов на пост премьер-министра страны. Об этом пишет телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Тот же порог преодолели экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета Палаты общин Том Тугендхат. Официальная регистрация кандидатов на пост лидера Консервативной партии Британии — а следовательно, и нового премьера — завершится 12 июля в 18:00 (20.00 мск).

О желании побороться за пост премьер-министра заявили уже 11 кандидатов, двое из которых — действующие министры (Трасс и глава Минфина Надим Захави). Выборы проводятся в связи с тем, что Борис Джонсон ушел с должности в связи со скандалом вокруг своего протеже, обвиненного в сексуальных домогательствах.