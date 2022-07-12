Гороскоп от Анжелы Перл на 13 июля 2022 года: не следует выяснять отношения с любимым человеком
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Гороскоп от Анжелы Перл на 13 июля 2022 года: не следует выяснять отношения с любимым человеком

Гороскоп от Анжелы Перл на 13 июля 2022 года: не следует выяснять отношения с любимым человеком

Астролог Анжела Перл советует 13 июля 2022 года тщательно взвешивать каждое свое решение, прежде чем его принимать. В первую очередь следует как можно скорее завершить все свои старые дела и исправить допущенные ошибки. С близкими не сразу удастся найти общий язык, порой вероятны ссоры. Здесь важно разобраться в ситуации и найти компромисс, который бы всех устроил.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Произойдет ситуация, которая заставит не на шутку переживать. Однако в панику впадать не стоит. Любые проблемы вполне решаемые. Рекомендуется побольше времени уделить своей семье, родным и близким людям. Если в планах был поиск новой работы, то сейчас самое удачное время. Есть все шансы найти то, чего давно хотелось.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Даже если настроение будет оставлять желать лучшего, не стоит злиться на окружающих и делать их заложниками собственного негатива. Это чревато только проблемами в отношениях. Чем раньше взять себя в руки, тем будет лучше. Отлично расслабит йога, медитация, спорт и прогулки на свежем воздухе.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Появится сильное желание остаться наедине с самим собой и подумать над тем, что сейчас происходит в жизни. Вполне вероятно, удастся найти ответы на многие интересующие вопросы. Это позволит дальше двигаться вперед и не опускать рук перед существующими и возможными проблемами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вероятно, больше всего в этот день вам предстоит общаться с детьми. Поэтому стоит предварительно почитать как можно больше необходимой литературы. Вечером любимый человек устроит романтическое свидание, которое поможет расслабиться и отдохнуть. Если второй половинки нет, тогда Ракам следует просто послушать любимую музыку или посмотреть интересный фильм.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам может поступить весьма интересное предложение заработать большую сумму денег легким путем. Не стоит сразу же верить в это. Первым делом нужно хорошенько изучить все стороны вопроса. Мало того, человек, сделавший предложение, может попросту оказаться мошенником.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Появится сильное желание бросить дело, которым Девы уже давно занимаются. Но не стоит рубить сплеча. Даже если никак не удается добиться хороших результатов, надежда умирать не должна. Ведь еще немного – и откроется второе дыхание. Тогда дело наберет обороты и можно будет добиться отличных результатов по нему.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вполне вероятен конфликт с любимым человеком. Рекомендуется придерживаться нейтралитета и не накалять обстановку. В ином случае все закончится тем, что отношения будут разорваны. Восстановить их Весам уже вряд ли удастся. Мало того, это негативно скажется еще и на работе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы могут получить в свой адрес критику, которая вряд ли будет приятной. Однако при этом она весьма справедливая, поэтому стоит принять ее во внимание. Это поможет стать еще лучше, исправить свои ошибки, двигаться к целям в разы быстрее.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На работе вероятны такие перемены, которые будут весьма полезными для Стрельцов. Появится возможность научиться чему-то новому, приобрести новые навыки. Это все пригодится уже в ближайшее время. Кроме того, не стоит забывать об отдыхе. После работы следует расслабляться, чтобы потом не было проблем со здоровьем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги с самого утра будут окутаны «розовым настроением». А все потому, что любимый человек окружит их романтикой. Это поможет влюбленным сблизиться еще больше и скрепить отношения. Выяснять их и высказывать недовольства сейчас точно не стоит, сообщает издание rsute.ru.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям рекомендуется попробовать освоить новый навык. Это поможет в будущем получить новый источник доходов. Семейным Водолеям следует уделить внимание своей семье, побаловать близких теплом и заботой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам придет внезапно в голову гениальная идея. Ее следует сразу же записать на листе бумаги. Потом можно будет продумать детали, как реализовать идею в жизнь. Таким образом, есть все шансы получить новый источник доходов, который позволит сделать новые покупки.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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