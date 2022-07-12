Григорий Лепс едва не утонул в собственном бассейне
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Григорий Лепс едва не утонул в собственном бассейне

Григорий Лепс едва не утонул в собственном бассейне
59-летний певец Григорий Лепс не рассчитал свои силы. Артист вырос на побережье Черного моря. Григорий Лепс после долгого перерыва неудачно вернулся к плаванию. Детство артиста прошло в Сочи. Как и все местные ребята, он днями пропадал на море, поэтому хорошо плавал. Однако затем Григорий настолько забросил спорт, что однажды с ним даже едва не случилась трагедия. «Когда я строил себе дом, решил сделать бассейн. Я сам себе говорил, что как человек южный, который приходил на пляж в 10 часов дня и уходил в 10 вечера, когда начинало темнеть, буду каждый день заниматься. Началась пандемия, я некоторое время прожил в доме и впервые за пять лет зашел в бассейн. Я проплыл метров сто и думал, что сейчас утону с непривычки», — сообщил Лепс. Заслуженный артист России после развода в конце прошлого года вызвал беспокойство поклонников своим изможденным видом. Григорий заявил, что чувствует себя хорошо и возвращается к здоровому образу жизни.
«Теперь я легко проплываю по два с половиной километра каждый день. Утром встал – пошел в бассейн, потом – в спортзал. Я уже не могу заниматься спортом в полной мере, но я могу заниматься физкультурой», — цитирует «МК» популярного исполнителя. Во время недавнего отдыха за границей  Григорий Лепс совершал долгие пешие прогулки. По его словам, сейчас он может без особых усилий пройти несколько десятков километров. Певец болезненно воспринял новость о смерти лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Он даже захотел приобрести права на хиты культового исполнителя. «Я бы отдал сейчас колоссальное количество средств, лишь бы приобрести «Белые розы». Сам бы я уже не смог спеть такое произведение. Во-первых, возраст, во-вторых - будет странно, если я буду петь в такой же манере. Но идея купить произведения, которые исполнял покойный Юра Шатунов, не лишена смысла», — заявил музыкант. Григорий отметил, что мог бы найти молодого исполнителя, который бы сумел бы дать новую жизнь одной из самых известных песен Шатунова. Однако с правами на хиты «Ласкового мая» сложилась проблематичная ситуация. Сам бывший детдомовец долгие годы судился с продюсером Андреем Разиным за право петь треки, которые принесли ему всесоюзную славу. Юрий Шатунов скончался 23 июня от сердечного приступа в возрасте 48 лет.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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