Григорий Лепс признался, когда закончит карьеру

Певец Григорий Лепс рассказал о своих планах. В преддверии своего 60-летнего юбилея Григорий Лепс встретился с журналистами и дал ответы на некоторые вопросы. В частности, раскрыл свои планы относительно ухода со сцены. «60 лет — цифра довольно большая, в этом возрасте люди на закате должны быть, либо уже пройти пик своей популярности. Наверное, и то, и другое можно ко мне отнести. 60 лет довольно интересный возраст, учитывая то, что ты все равно чувствуешь себя молодым человеком.Но останавливаться не буду ни под каким соусом, в любом случае буду работать над собой, произведения новые все равно появятся, даже если перестану работать на больших площадках или вообще перестану заниматься музыкой как таковой». Лепс признался, что последнее десятилетие пролетело для него, словно мгновение. А в заключение заявил: «Я пока ни с кем не прощаюсь, а попрощаюсь только тогда, когда меня вынесут вперед ногами. А пока будем работать, музыки будет еще много. Надеюсь, голосовые связки проживут 7–10 лет, а там уже на кефир и докторскую колбасу нам хватит», — приводит слова артиста издание «МК».