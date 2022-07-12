Григорий Лепс признался, когда закончит карьеру
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Григорий Лепс признался, когда закончит карьеру

Григорий Лепс признался, когда закончит карьеру
Певец Григорий Лепс рассказал о своих планах. В преддверии своего 60-летнего юбилея Григорий Лепс встретился с журналистами и дал ответы на некоторые вопросы. В частности, раскрыл свои планы относительно ухода со сцены. «60 лет — цифра довольно большая, в этом возрасте люди на закате должны быть, либо уже пройти пик своей популярности. Наверное, и то, и другое можно ко мне отнести. 60 лет довольно интересный возраст, учитывая то, что ты все равно чувствуешь себя молодым человеком.
Но останавливаться не буду ни под каким соусом, в любом случае буду работать над собой, произведения новые все равно появятся, даже если перестану работать на больших площадках или вообще перестану заниматься музыкой как таковой». Лепс признался, что последнее десятилетие пролетело для него, словно мгновение. А в заключение заявил: «Я пока ни с кем не прощаюсь, а попрощаюсь только тогда, когда меня вынесут вперед ногами. А пока будем работать, музыки будет еще много. Надеюсь, голосовые связки проживут 7–10 лет, а там уже на кефир и докторскую колбасу нам хватит», — приводит слова артиста издание «МК».
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

Последние новости

Сбер запустил трек «Кибербезопасность» на Летней цифровой школе для преподавателей
Сбер запустил трек «Кибербезопасность» на Летней цифровой школе для
Представили новый трейлер ожидаемой TMNT: The Cowabunga Collection
Представили новый трейлер ожидаемой TMNT: The Cowabunga Collection
Интересные рассуждения про равенство полов
Интересные рассуждения про равенство полов
Любовница Прохора Шаляпина очнулась в луже крови
Любовница Прохора Шаляпина очнулась в луже крови
Григорий Лепс рассказал о своем самом выгодном вложении
Григорий Лепс рассказал о своем самом выгодном вложении
Алена Водонаева вступила за Дудя
Алена Водонаева вступила за Дудя
Жена Александра Реввы купила квартиру в «Москва-Сити» за 170 миллионов рублей
Жена Александра Реввы купила квартиру в «Москва-Сити» за 170
Виктория Боня рассказала о романах Ксении Бородиной
Виктория Боня рассказала о романах Ксении Бородиной
Светлана Лобода родила от женатого бизнесмена
Светлана Лобода родила от женатого бизнесмена
Григорий Лепс признался, когда закончит карьеру
Григорий Лепс признался, когда закончит карьеру
Лиза Арзамасова показала первое знакомство 10-месячного сына с морем
Лиза Арзамасова показала первое знакомство 10-месячного сына с морем
ЧП: В Россию попал новый вирус обезьян
ЧП: В Россию попал новый вирус обезьян

Топ на сегодня

Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон
Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон
Хунта Мьянмы решила установить китайские системы видеонаблюдения по всей стране
Хунта Мьянмы решила установить китайские системы видеонаблюдения по
Эдгард Запашный отказался отмечать свой день рождения с размахом
Эдгард Запашный отказался отмечать свой день рождения с размахом
Бизнес Басты оказался убыточным: рэпер должен даже охранной компании
Бизнес Басты оказался убыточным: рэпер должен даже охранной компании
Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и Нахимовском училище
Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и

Еще по теме

Григорий Лепс не может получить визу в Великобританию
Григорий Лепс высказал свое мнение о сложившейся ситуации
Григорий Лепс хочет девочку
Григорий Лепс заявил, что его искалечила судьба