Григорий Лепс рассказал о своем самом выгодном вложении
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Григорий Лепс рассказал о своем самом выгодном вложении

Григорий Лепс рассказал о своем самом выгодном вложении
Певец Григорий Лепс признался, сколько ему принес самый известный хит. Артист один из самых известных российских музыкантов. Он ежегодно попадает в списки богатейших знаменитостей, причем сам певец говорит — это все благодаря «Рюмке водки». Григорий Лепс стал писать композиции еще будучи молодым начинающим артистом. Но никак не мог нащупать свой стиль, поэтому стал обращаться к другим авторам и покупать у синглы, которые ему нравятся. По его словам, знаменитый хит «Рюмка водки» он приобрел, потому что сразу понял — это настоящий хит. «Это же шедевр. Самое лучшее в мире инвестиций! Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50. Произведения, которые становятся хитами, угадать очень сложно. Я не был уверен в песне «Самый лучший день», хорошая была песня «Я счастливый», замечательная «Я стану водопадом», но я никогда на них не ставил. «Рюмка водки» — это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен. Не знаю почему, наверное, потому что я пьяница», — говорит Григорий.
Действительно, песню «Рюмка водки» написал Евгений Григорьев, более известный как певец Жека — он и сам исполняет эту песню, только не два куплета, как Лепс, а три. Уже много лет она является одной из самых скачиваемых и прослушиваемых на стриминговых платформах. «99% произведений я приобрел. Заплатил аранжировщику и так далее. Любое произведение я исполняю, потому что оно мне понравилось. Я и вещи так выбираю: понравился пиджак — я его купил. Если есть для этого деньги. Я не представляю, как можно жить по-другому», — объясняет свою позицию Лепс «ТАСС». До сих пор «дяде Грише» (так ласково называют его друзья и поклонники — прим. «З-ая.ру») приносят материал, и он слушает, пытаясь найти будущий хит. Если ему нравится — то покупает либо для себя, либо для артистов своего продюсерского центра.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

Последние новости

Сбер запустил трек «Кибербезопасность» на Летней цифровой школе для преподавателей
Сбер запустил трек «Кибербезопасность» на Летней цифровой школе для
Представили новый трейлер ожидаемой TMNT: The Cowabunga Collection
Представили новый трейлер ожидаемой TMNT: The Cowabunga Collection
Интересные рассуждения про равенство полов
Интересные рассуждения про равенство полов
Любовница Прохора Шаляпина очнулась в луже крови
Любовница Прохора Шаляпина очнулась в луже крови
Григорий Лепс рассказал о своем самом выгодном вложении
Григорий Лепс рассказал о своем самом выгодном вложении
Алена Водонаева вступила за Дудя
Алена Водонаева вступила за Дудя
Жена Александра Реввы купила квартиру в «Москва-Сити» за 170 миллионов рублей
Жена Александра Реввы купила квартиру в «Москва-Сити» за 170
Виктория Боня рассказала о романах Ксении Бородиной
Виктория Боня рассказала о романах Ксении Бородиной
Светлана Лобода родила от женатого бизнесмена
Светлана Лобода родила от женатого бизнесмена
Григорий Лепс признался, когда закончит карьеру
Григорий Лепс признался, когда закончит карьеру
Лиза Арзамасова показала первое знакомство 10-месячного сына с морем
Лиза Арзамасова показала первое знакомство 10-месячного сына с морем
ЧП: В Россию попал новый вирус обезьян
ЧП: В Россию попал новый вирус обезьян

Топ на сегодня

Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон
Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон
Хунта Мьянмы решила установить китайские системы видеонаблюдения по всей стране
Хунта Мьянмы решила установить китайские системы видеонаблюдения по
Эдгард Запашный отказался отмечать свой день рождения с размахом
Эдгард Запашный отказался отмечать свой день рождения с размахом
Бизнес Басты оказался убыточным: рэпер должен даже охранной компании
Бизнес Басты оказался убыточным: рэпер должен даже охранной компании
Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и Нахимовском училище
Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и

Еще по теме

Григорий Лепс рассказал о том, как "Рюмка водки" сделала его богатым и знаменитым
Лепс спел российским военным на авиабазе Хмеймим в Сирии
Лепс запил
Григорий Лепс лишился миллионов из-за санкций