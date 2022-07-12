Григорий Лепс рассказал о своем самом выгодном вложении

Певец Григорий Лепс признался, сколько ему принес самый известный хит. Артист один из самых известных российских музыкантов. Он ежегодно попадает в списки богатейших знаменитостей, причем сам певец говорит — это все благодаря «Рюмке водки». Григорий Лепс стал писать композиции еще будучи молодым начинающим артистом. Но никак не мог нащупать свой стиль, поэтому стал обращаться к другим авторам и покупать у синглы, которые ему нравятся. По его словам, знаменитый хит «Рюмка водки» он приобрел, потому что сразу понял — это настоящий хит. «Это же шедевр. Самое лучшее в мире инвестиций! Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50. Произведения, которые становятся хитами, угадать очень сложно. Я не был уверен в песне «Самый лучший день», хорошая была песня «Я счастливый», замечательная «Я стану водопадом», но я никогда на них не ставил. «Рюмка водки» — это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен. Не знаю почему, наверное, потому что я пьяница», — говорит Григорий.Действительно, песню «Рюмка водки» написал Евгений Григорьев, более известный как певец Жека — он и сам исполняет эту песню, только не два куплета, как Лепс, а три. Уже много лет она является одной из самых скачиваемых и прослушиваемых на стриминговых платформах. «99% произведений я приобрел. Заплатил аранжировщику и так далее. Любое произведение я исполняю, потому что оно мне понравилось. Я и вещи так выбираю: понравился пиджак — я его купил. Если есть для этого деньги. Я не представляю, как можно жить по-другому», — объясняет свою позицию Лепс «ТАСС». До сих пор «дяде Грише» (так ласково называют его друзья и поклонники — прим. «З-ая.ру») приносят материал, и он слушает, пытаясь найти будущий хит. Если ему нравится — то покупает либо для себя, либо для артистов своего продюсерского центра.