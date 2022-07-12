Григорий Лепс рассказал о том, как "Рюмка водки" сделала его богатым и знаменитым
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Григорий Лепс рассказал о том, как "Рюмка водки" сделала его богатым и знаменитым

Григорий Лепс рассказал о том, как "Рюмка водки" сделала его богатым и знаменитым

Григорий Лепс является одним из самых популярных современных исполнителей. К тому же он входит в число наиболее богатых артистов России. Сам Лепс утверждает, что пусть к славе и богатству открыл его главный хит – «Рюмка водки».


В интервью журналистам музыкант поведал, что композицию «Рюмка водки» придумал не он. В то время артист пытался нащупать свой стиль, поэтому часто обращался за помощью и идеями к другим авторам и композиторам. По словам Лепса, «Рюмку водки» он приобрел у Евгения Григорьева за 300 долларов и немного изменил. В итоге этот хит принес артисту более 50 миллионов и продолжает давать дивиденды. Лепс называет свой хит лучшей инвестицией в мире.

Также Григорий рассказал СМИ, что практически все свои песни он купил.

«99% произведений я приобрел. Заплатил аранжировщику и так далее. Любое произведение я исполняю, потому что оно мне понравилось. Я и вещи так выбираю: понравился пиджак – я его купил. Если есть для этого деньги. Я не представляю, как можно жить по-другому», – делится своим мнением артист.


В музыкальных кругах считается: если композиция понравилась Лепсу, то она обязательно станет хитом. По этой причине многие начинающие композиторы и авторы часто обращаются к Григорию Викторовичу с просьбой прослушать их творения.


Напомним, что 20 декабря 2021 года Лепс официально развелся со своей женой Анной Шаплыковой. Сами бывшие супруги не рассказывают о причинах развода, но, по слухам, ими стали регулярные измены артиста. После расставания Лепсу приписывали романы с различными девушками. В их число попали и телеведущая Юлия Барановская, модель Наталья Болюх, эксперт в области ресторанного бизнеса Елизавета Ридель.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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