Hollywood Life: Наташа Бассетт рассталась с Илоном Маском, когда узнала, что у него родились дети от коллеги
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Hollywood Life: Наташа Бассетт рассталась с Илоном Маском, когда узнала, что у него родились дети от коллеги

Hollywood Life: Наташа Бассетт рассталась с Илоном Маском, когда узнала, что у него родились дети от коллеги

Актриса Наташа Бассетт рассталась с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. Поводом для разрыва стало известие о том, что миллиардер воспитывает близнецов от своей сотрудницы Шивон Зилис, которые появились на свет в прошлом году. О расставании пары сообщает издание Hollywood Life со ссылкой на инсайдеров.

Как сообщает источник, Наташа Бассетт "надеется, что они с Маском все еще могут быть друзьями". Наташа многому научилась у Илона, она благодарна за время, которое они провели вместе, поскольку это было чем-то особенным и сюрреалистичным, — отмечает источник и уточняет, что теперь Наташа планирует сосредоточиться на своей карьере.


Наташа Бассетт

Инсайдер рассказал, что актриса "испытывает сильный стресс" после выхода байопика об Элвисе Пресли, в котором она снималась. Актерская карьера всегда была ее мечтой, это ее первая настоящая любовь. Теперь она получила признание, ради которого работала всю свою жизнь. Наташа знает, что она должна сделать следующие шаги в одиночку. У нее нет времени на внешний шум. В первую очередь это касается всего, что связано с отношениями с Илоном Маском, — добавил источник.

Об отношениях Илона Маска и Наташи Бассетт стало известно в феврале этого года: папарацци сфотографировали их, когда они выходили из частного самолета предпринимателя в Лос-Анджелесе. Позже стало известно, что миллиардер даже познакомил возлюбленную со своей мамой, Мэй Маск.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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