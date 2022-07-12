Хорватия перейдет на евро с начала 2023 года
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Хорватия перейдет на евро с начала 2023 года

Хорватия перейдет на евро с начала 2023 года

Совет Евросоюза на уровне министров экономики и финансов утвердил решение о вхождении Хорватии в зону евро. Оно вступит в силу 1 января 2023 года, передает ТАСС.

Ранее расширение еврозоны одобрили главы государств и правительств стран «Единой Европы» и депутаты Европарламента. Хорватия станет 20 страной, перешедшей на европейскую валюту. Последними перед ней стали Латвия и Литва, отказавшиеся от эмиссии национальных денежных средств с 2014 и 2015 года соответственно.

В настоящий момент платежным средством в Хорватии является куна (около 0,13 от евро). По указанию правительства с сентября все цены в магазинах страны будут обозначаться сразу в двух валютах. Обмен кун на евро будет бесплатным для жителей республики.


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По материалам: pnp.ru

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