Художник представил, что было бы, будь все знаменитости похожи на Мистера Бина. Получилась целая Бинленная
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Художник представил, что было бы, будь все знаменитости похожи на Мистера Бина. Получилась целая Бинленная

Художник представил, что было бы, будь все знаменитости похожи на Мистера Бина. Получилась целая Бинленная

Художник представил, что было бы, будь все знаменитости похожи на Мистера Бина. Получилась целая Бинленная

Поднимите руку, фанаты Мистера Бина! А вы точно-приточно фанаты? А что, если бы все знаменитости, да и люди в целом, были бы точной копией этого комедийного персонажа? Если вам сложно представить такую ситуацию, то вам помогут работы художника, пожелавшего остаться неизвестным, который создал целое виртуальное королевство под названием Kingdom of Bean, где правит бал непревзойдённый Мистер Бин. Особенно харизматично выглядят женщины — вот уж кому точно будут смотреть вслед! 🙂

Крис Бинсворт

Бин Сноу

Бин Воробей

Капитан Бин Воробей!

Хью Бинман

Леонардо Ди Бинио

Бини Сент

Бинсе

На самом деле, персонаж Роуэна Аткинсона — это нескончаемый источник юмористического вдохновения. А вот вам и подтверждение наших слов.

Мадбинна

Бин Ширан

Бининатор

А знаете, что странно? В данном коллаже, один раз увидев, уже будет очень сложно развидеть лицо молодого и дерзкого… Михаила Горшенёва! А вы находите сходство?

Её королевское биничество

Бритни Сбинс

Дэвид Бинкхэм

Арнольд Бинценеггер

Ну и как можно было обойти стороной целую вселенную Бина Поттера

Интересно, что же ещё смогут придумать креативщики всего мира благодаря такой харизматичной и запоминающейся внешности Роуэна Аткинсона и его знаменитого персонажа?

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Hollywood Life: Наташа Бассетт рассталась с Илоном Маском, когда узнала, что у него родились дети от коллеги
Hollywood Life: Наташа Бассетт рассталась с Илоном Маском, когда
Солнечный свет усиливает чувство голода у мужчин
Солнечный свет усиливает чувство голода у мужчин
Версию Hellpoint для Xbox Series X | S перенесли в последний момент
Версию Hellpoint для Xbox Series X | S перенесли в последний момент
Центробанк расширит возможности передвижных офисов банков
Центробанк расширит возможности передвижных офисов банков
В Октябрьском округе выдали 75 предостережений владельцам авто за парковку в неположенном месте
В Октябрьском округе выдали 75 предостережений владельцам авто за
В Севастополе отреагировали на обстрел Новой Каховки
В Севастополе отреагировали на обстрел Новой Каховки
People: Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз в третий раз стали родителями
People: Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз в третий раз стали
Спровоцировать деменцию и уменьшить объем мозга может определенная еда
Спровоцировать деменцию и уменьшить объем мозга может определенная еда
Хакеры атаковали провайдеров ликвидности Uniswap через фейковый аирдроп
Хакеры атаковали провайдеров ликвидности Uniswap через фейковый
В Европе начали вводить новые ограничения для украинских беженцев
В Европе начали вводить новые ограничения для украинских беженцев
«ДОМ-2» в сторону! ТНТ запускает реалити о любви
«ДОМ-2» в сторону! ТНТ запускает реалити о любви
В Совфеде предрекли развал США и Евросоюза
В Совфеде предрекли развал США и Евросоюза

Топ на сегодня

Ритейлеры начали параллельный импорт видеоигр
Ритейлеры начали параллельный импорт видеоигр
Британия задумалась над покупкой топлива у России после введения эмбарго
Британия задумалась над покупкой топлива у России после введения
Николай Дроздов потерял сознание во время съемок
Николай Дроздов потерял сознание во время съемок
Гороскоп от Павла Глобы на 12 июля 2022 года: приятные события ждут некоторых знаков зодиака
Гороскоп от Павла Глобы на 12 июля 2022 года: приятные события ждут
В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву
В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии

Еще по теме

62-летний «Мистер Бин» станет отцом в третий раз
Звезда «Мистера Бина» заявил о негативном влиянии культуры «отмены» на комедию
Леонардо ДиКаприо отдыхает на Сент Бартс без Келли Рорбах
На канале HBO вышел шестой сезон "Игры престолов"