Хуснуллин поручил Минэнерго проработать вопрос газификации Запорожской области
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Хуснуллин поручил Минэнерго проработать вопрос газификации Запорожской области

Хуснуллин поручил Минэнерго проработать вопрос газификации Запорожской области

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что поручил Минэнерго РФ оперативно проработать вопрос газификации Запорожской области после заявления киевских властей о перекрытии поставок газа.

"Недавно киевская сторона решила перекрыть поставку газа в Запорожскую область. Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья. Всю необходимую поддержку Запорожской области в этом вопросе будем оказывать", - написал Хуснуллин на своей странице в Telegram.

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По материалам: uposters.ru

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