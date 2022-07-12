Игорь Николаев рассказал, сколько зарабатывал денег на гастролях за границей

Музыкант Игорь Николаев признался, почему в СССР во время гастролей за рубежом нельзя было прилично заработать. Даже в советское время, когда за границу обычным людям было попасть практически нереально, у популярных российских музыкантов, среди которых был Игорь Николаев, такая возможность была. В компании других звезд он ездил на гастроли и в США, и в Швецию. Казалось бы, он должен был заработать огромные деньги в валюте на этих выступлениях, но увы – все было совсем иначе из-за особых правил, установленных в СССР. «Советская система предполагала тотальный отъем денег у артистов, которые выступали за границей. Мы были обязаны валюту сдавать государству. В общем, у меня остались какие-то слезы, на которые я купил маленькую домашнюю музыкальную студию. Но все равно такой ни у кого в Москве не было! Я потом на ней записал песню «Миражи» с Аллегровой», — рассказал Игорь Николаев в интервью «7Дней».Но деньги казались далеко не главным. Композитор вспоминает, как он был счастлив, общаясь со звездами мирового уровня, для него это был большой бонус. «Помню, шел в Стокгольме по коридору телестудии, а там на дверях гримерок написаны фамилии артистов: Тина Тернер, Род Стюарт, Игорь Николаев... Голова шла кругом. Хотя тогда это было в порядке вещей, все прекрасно общались: вот я пою дуэтом с главной шведской поп-звездой конца 80-90-х Лиз Нильсон, а вот Юра Николаев играет с Родом Стюартом в футбол на заднем дворе шведского телевидения. А в 1989 году в Москву приехала группа самых крутых американских авторов, чтобы вместе с нами записывать песни. Среди них были Том Келли, Билли Стайнберг, которые создавали хиты для Мадонны», — поделился артист.