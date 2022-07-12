Илон Маск расстался со своей возлюбленной: причины
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Илон Маск расстался со своей возлюбленной: причины

Илон Маск расстался со своей возлюбленной: причины

В ноябре 2021 года бизнесмен и ученый Илон Маск стал отцом близнецов. Их матерью стала не его возлюбленная актриса Наташа Бассетт, а исполнительный директор одной из компаний Маска Шивон Зилис. Лишь недавно Илон официально подтвердил рождение этих детей. Таким образом, у Маска теперь 10 наследников.


После того, как информация о рождении близнецов стала достоянием общественности, Наташа Бассетт разорвала отношения с Маском. Об этом сообщает издание Hollywood Life со ссылкой на анонимного источника. Девушка надеется, что они с Илоном смогут остаться друзьями.

«Наташа так многому научилась у Илона, и она благодарна за то время, которое они провели вместе, так как это было очень особенным и сюрреалистичным», — цитирует издание слова своего источника.


После разрыва отношений 28-летняя актриса, вероятно, вернется в профессию. Ее фильмография относительно небольшая – 12 кинофильмов и около 10 телепроектов. Одной из последних работ стала биографическая кинолента об Элвисе Пресли, где актриса сыграла роль Дикси Локк.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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