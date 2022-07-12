IRK.ru запускает видеопроект «Дом. Дом. Дом»
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IRK.ru запускает видеопроект «Дом. Дом. Дом»

IRK.ru запускает видеопроект «Дом. Дом. Дом»

IRK.ru запускает видеопроект «Дом. Дом. Дом», ведущий и автор программы — иркутянин Никита Карасов. В каждом видео он будет рассказывать и делиться секретами, как правильно строить дом.

Первый выпуск посвящен выбору материала для строительства: на что следует обратить внимание, плюсы и минусы каждого материала, какие являются самыми популярными и надежными и многое другое. Видеоматериал уже опубликован на сайте IRK.ru: «Первый выпуск проекта „Дом, Дом, Дом“: выбираем материал для строительства».

Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях, автор обязательно ответит. Если вы хотите предложить тему для следующего выпуска — пишите на почту dom@tvoyirk.ru.


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По материалам: irk

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