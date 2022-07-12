Из-за Безуса Горина решила расстаться с Николайчуком
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Из-за Безуса Горина решила расстаться с Николайчуком

Из-за Безуса Горина решила расстаться с Николайчуком
Екатерина Горина решила не готовиться к отпуску, а вместо этого подтолкнула Артура Николайчука к войне с его товарищем по проекту Алексеем Безусом. Ранее Катя всегда была на стороне Алексея, даже если тот ругался с Иваном Барзиковым или когда тот едва не подрался с Кристиной Бухынбалтэ. Екатерина Горина решила не готовиться к отпуску, а вместо этого подтолкнула Артура Николайчука к войне с его товарищем по проекту Алексеем Безусом. Ранее Катя всегда была на стороне Алексея, даже если тот ругался с Иваном Барзиковым или когда тот едва не подрался с Кристиной Бухынбалтэ. Но сейчас она готова сцепиться с Артуром, причём снова из-за Безуса, который явно стал её врагом номер один.

Судя по всему, Катя решила бросить Артура из-за Алексея Безуса. В итоге конфликт с этим парнем длился несколько дней и перерос в обсуждение Гориной и Николайчуком развода. Еще совсем недавно Катя писала, что скоро у них будет отпуск. Далее они собирались отметить день рождения Артура, отметить небольшой юбилей и остаться, наконец, за периметром. Девушка уверяла, что она ужасно устала от вечных скандалов и разборок. Однако сейчас она сама скандалит, зная, что может испортить этим собственный отпуск.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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