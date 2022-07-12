Янина Студилина похвасталась сочной фигурой в бикини
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Янина Студилина похвасталась сочной фигурой в бикини

Янина Студилина похвасталась сочной фигурой в бикини
36-летняя актриса Янина Студилина поделилась пикантным фото с отдыха. Звезда сериала «Ранетки» и фильма «Трезвый водитель» во время пандемии жила в Лондоне. Сейчас же уроженка Омска предпочла родную страну. Янина отдыхает в Сочи. Теледива находится на курорте вместе с 5-летней дочерью Анной. «Не были здесь около двух лет, — отметила Студилина. — Так приятно вернуться! Удивительно, насколько мне хорошо в Сочи! Обожаю море». Актриса снялась в бикини. Молодая мама позировала на фоне набережной. Звезда пожаловалась, что расслабилась в Сочи.
«Впервые я набрала 5 кг, — рассказала Янина. — Некоторые стали замечать и говорить, что стала «аппетитная». Но я скучаю по своему прессу после фигурного катания и танцев. Дала себе слово — вернусь в Москву, и сразу в зал. Надеюсь, получится. Иначе вариант только — опять идти в «Ледниковый период»». Студилина призналась, что ей сложно ограничивать себя в питании на отдыхе. Она пообещала по приезду в Москву вернуться к интервальному голоданию. Поклонники актрисы поддержали ее комплиментами. «Милая, красивая, секси-девушка. Никаких похудений!», «Эталон женской красоты, самая очаровательная актриса России!», «Вы просто потрясающая!», «Не голодай. Лучше бегай, Янина. Ты аппетитная в любых формах!» — написали фанаты.
# Шоу-бизнес Студилина Янина
По материалам: z-aya

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