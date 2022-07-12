Экс-президент Молдавии высказался о возможном выходе страны из СНГ

Вадим Карасев

Экс-президент Молдавии Воронин назвал преступлением возможный выход Кишинева из СНГ

Экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин назвал преступлением возможный выход Кишинева из Содружества Независимых Государств (СНГ), который руководство страны обсуждает после получения статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью политика молдавскому телеканалу N4.

«Я категорически против и у меня есть аргументы. <...> Это будет самой большой ошибкой и преступлением», — считает он.

Воронин напомнил, что у Молдавии есть хороший опыт плодотворного сотрудничества с ЕС и СНГ. Он также обратил внимание, что ранее республика успешно пользовалась российскими рынками сбыта и сырьем из РФ, а также финансовыми ресурсами западных стран.

Ранее бывший президент республики Игорь Додон предостерег страну от выхода из Содружества. По его мнению, Молдавия не станет членом ЕС в ближайшие десятилетия, несмотря на полученный статус кандидата.

Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев также выразил надежду, что Молдавия сохранит сотрудничество с СНГ, несмотря на статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС).