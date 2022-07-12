Эксперт объяснила запрет на использования цифровых активов для платежей в РФ
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Эксперт объяснила запрет на использования цифровых активов для платежей в РФ

Эксперт объяснила запрет на использования цифровых активов для платежей в РФ

Директор центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко объяснила, зачем Госдума приняла закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов (ЦФА), пишут "Известия" со ссылкой на РАПСИ.

"Фактически была поставлена точка в долгом споре о том, может ли ЦФА выступать средством платежа наравне с национальной валютой. Категорическое "нет" может по-разному восприниматься участниками рынка, но оно хотя бы вносит ясность в перспективы отношений", — рассказала она РАПСИ.


По словам Сидоренко, это стало закономерным этапом на пути юридического оформления статуса ЦФА.

"Кроме того, бизнесу и финансовому сектору был дан явный посыл на развитие экономики ЦФА с ориентиром на рынок ценных бумаг, что, с одной стороны, гарантирует безопасность оборота в рамках привычных биржевых отношений, а с другой, создает большой водораздел между ЦФА и криптовалютами хотя бы в части финансового контроля и оборота", — заметила эксперт.

Госдума еще 6 июля приняла закон о регулировании оборота ЦФА. Законопроект водит прямой запрет на передачу или прием ЦФА и утилитарных цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы, услуги, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев. Передача или прием цифровых валют (криптовалют) в качестве оплаты в России уже запрещены.

Оператор электронной платформы будет вправе проводить расчеты по сделкам, но с использованием номинального счета, бенефициарами по которому являются пользователи данной платформы. Также Банк России будет вести реестр операторов электронных платформ. За нарушения требований закона "О национальной платежной системе" операторов могут и вовсе исключить из реестра. Также они могут утратить право осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы.

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По материалам: uposters.ru

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