Юго-восточные гоферы заняты сельским хозяйством под землей

Вадим Карасев

Согласно новому исследованию Университета Флориды, корни растений прорастают во влажные туннели, проделанные юго-восточными гоферами (Geomys pinetis), где получают питательные вещества из отходов жизнедеятельности этих грызунов. В свою очередь, гоферы получают из этих корней в среднем 21 % необходимого питания. Исследователи утверждают, что, стимулируя рост корней в своих туннелях, а затем обрезая эти корни, юго-восточные гоферы используют низкоуровневую систему производства продуктов питания, которую можно квалифицировать как сельское хозяйство.

Грызуны семейства гоферовых распространены в Северной и Центральной Америке. Они ведут подземный образ жизни, сооружая сложные системы ходов общей длиной иногда более 160 метров. Питаются преимущественно подземными частями растений. Юго-восточный гофер встречается в Алабаме, Джорджии и Флориде. Его норы обычно имеют два уровня. Неглубоко проходят кормовые ходы, которые гофер прокладывает для пропитания. Из них спиральный ход ведет в более глубокий уровень, где находятся «кладовые» с запасами и гнездовая камера.

Gopher burrowing vid trimmed from Newswise on Vimeo.

«Они живут совершенно одни в системе туннелей длиной в сотню метров, темных и мокрых, как канализационная труба, — говорит профессор Джек Путц (Jack Putz). — Корни растут там, как сталактиты и сталагмиты. Они покрывают стены туннеля». Учитывая, что рытье нор требует в 360–3400 раз больше энергии, чем ходьба по поверхности, у гоферов высокая потребность в энергии. Джек Путц и его коллега Вероника Селден (Veronica Selden) предположили, что именно корни, прорастающие сквозь стенки тоннеля, становятся основным источником энергии для гоферов.

Ученые подсчитали, какое количество корней в среднем появляется внутри тоннеля. Они поняли, что, собирая корни, которые со временем прорастают в уже вырытые туннели, гоферы могут получить достаточно энергии, чтобы продолжать свою работу по рытью новых туннелей. В среднем этих корни обеспечивают гоферов энергией на 21 %, но при оптимальных условиях этот показатель вырастает до 62 %.

Статья с результатами исследования опубликована в журнале Current Biology.