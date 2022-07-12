Юрий Стоянов рассказал о своих заработках

Актер Юрий Стоянов рассказал, когда у него рухнула жизнь. Артист заявил, что развал СССР прошелся по его семье очень жестоко. В 1993 году артист потерял отца. «У меня зарплата была в театре на уровне советских 140 рублей. Она считалась нищенской. Отцу нужны были лекарства, но даже физраствора было не купить. Абсолютно все было нарушено, разрушено, поломано», рассказал Юрий Стоянов.Как отметил Стоянов, в те годы он не лил крокодиловы слезы, но всегда отмечал, что его родина — Советский Союз, сообщает «АиФ». Напомним, что Юрий Стоянов — советский и российский актер театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант. Народный артист Российской Федерации. Автор, постановщик и исполнитель ролей в телевизионной юмористической программе «Городок».