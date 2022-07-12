Юрий Стоянов рассказал о своих заработках
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юрий Стоянов рассказал о своих заработках

Юрий Стоянов рассказал о своих заработках
Актер Юрий Стоянов рассказал, когда у него рухнула жизнь. Артист заявил, что развал СССР прошелся по его семье очень жестоко. В 1993 году артист потерял отца. «У меня зарплата была в театре на уровне советских 140 рублей. Она считалась нищенской. Отцу нужны были лекарства, но даже физраствора было не купить. Абсолютно все было нарушено, разрушено, поломано», рассказал Юрий Стоянов.
Как отметил Стоянов, в те годы он не лил крокодиловы слезы, но всегда отмечал, что его родина — Советский Союз, сообщает «АиФ». Напомним, что Юрий Стоянов — советский и российский актер театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант. Народный артист Российской Федерации. Автор, постановщик и исполнитель ролей в телевизионной юмористической программе «Городок».
# Шоу-бизнес Стоянов Юрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Байден направил на ратификацию протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Байден направил на ратификацию протоколы о вступлении Финляндии и
Из-за Безуса Горина решила расстаться с Николайчуком
Из-за Безуса Горина решила расстаться с Николайчуком
Что получил Шаляпин после смерти жены
Что получил Шаляпин после смерти жены
Подборка забавных твитов обо всем - 11.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 11.07.2022 (15 фото)
Анна Нетребко осталась без выступлений в Германии
Анна Нетребко осталась без выступлений в Германии
Марк Богатырев поделился редким фото с подросшим сыном и Татьяной Арнтгольц
Марк Богатырев поделился редким фото с подросшим сыном и Татьяной
Ксения Собчак решила переплюнуть Филиппа Киркорова
Ксения Собчак решила переплюнуть Филиппа Киркорова
Прохор Шаляпин признался, что ему досталось в наследство от покойной жены
Прохор Шаляпин признался, что ему досталось в наследство от покойной
Юрий Стоянов рассказал о своих заработках
Юрий Стоянов рассказал о своих заработках
Силуанов назвал способ снизить мировые цены на энергоносители
Силуанов назвал способ снизить мировые цены на энергоносители
Депутаты новой волны оценили свой первый год работы в Госдуме
Депутаты новой волны оценили свой первый год работы в Госдуме
Сын Сергея Бодрова стал его копией, но выбрал путь музыканта
Сын Сергея Бодрова стал его копией, но выбрал путь музыканта

Топ на сегодня

Экономист допустил снижение стоимости бензина в России
Экономист допустил снижение стоимости бензина в России
Российский хакер раскрыл потери Украины
Российский хакер раскрыл потери Украины
Уроженец Мамско-Чуйского района Александр Рехтин погиб во время спецоперации на Украине
Уроженец Мамско-Чуйского района Александр Рехтин погиб во время
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься 11 июля 2022 года
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься 11 июля
В правительстве Японии заявили о проблемах в обеспечении безопасности Абэ
В правительстве Японии заявили о проблемах в обеспечении безопасности

Еще по теме

Актер Юрий Стоянов попал в базу «Миротворца»?
Артист Юрий Стоянов попал в больницу — СМИ
Юрий Стоянов играл свою маму
Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии