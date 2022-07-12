Юрий Стоянов рассказал о своих заработках
Сегодня, 01:15
Актер Юрий Стоянов рассказал, когда у него рухнула жизнь. Артист заявил, что развал СССР прошелся по его семье очень жестоко. В 1993 году артист потерял отца. «У меня зарплата была в театре на уровне советских 140 рублей. Она считалась нищенской. Отцу нужны были лекарства, но даже физраствора было не купить. Абсолютно все было нарушено, разрушено, поломано», рассказал Юрий Стоянов.
Как отметил Стоянов, в те годы он не лил крокодиловы слезы, но всегда отмечал, что его родина — Советский Союз, сообщает «АиФ». Напомним, что Юрий Стоянов — советский и российский актер театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант. Народный артист Российской Федерации. Автор, постановщик и исполнитель ролей в телевизионной юмористической программе «Городок».
По материалам: z-aya