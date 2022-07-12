Юрия Дудя* оштрафовали на 120 тысяч рублей за гей-пропаганду
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Юрия Дудя* оштрафовали на 120 тысяч рублей за гей-пропаганду

Юрия Дудя* оштрафовали на 120 тысяч рублей за гей-пропаганду

Журналиста Юрия Дудя* признали виновным в пропаганде гомосексуализма и оштрафовали на 120 тысяч рублей. Сам он на разбирательстве не присутствовал.

Дудя* признали виновным по ч. 2 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, совершенная с помощью СМИ или интернета). Дело было рассмотрено 7 июля. Подробности самого дела не раскрываются.


Напомним, что в прошлом году Дудя* признали виновным в пропаганде наркотиков. Тогда ему был назначен штраф в 100 тысяч рублей. В нынешнем году, после признания иностранным агентом, журналист попытался оспорить этот статус. Однако суд отклонил иск, в котором Дудь* требовал признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр.


* внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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По материалам: uposters.ru

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