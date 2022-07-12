Как, срывая огурцы, не навредить растению и сохранить урожайность
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Как, срывая огурцы, не навредить растению и сохранить урожайность

Как, срывая огурцы, не навредить растению и сохранить урожайность

Как, срывая огурцы, не навредить растению и сохранить урожайность

У дачников и огородников наступило время сбора урожая, и многие уже радуют своих близких молодыми огурчиками к обеденному столу. Но далеко не все начинающие огородники знают, как правильно срывать огурцы с грядки, чтобы не навредить растению и сохранить его дальнейшее плодоношение.

Как собирать огурцы, чтобы получить хороший урожай


Чтобы собрать полноценный урожай огурцов со своих грядок, недостаточно правильно вырастить их, обеспечив культуру надлежащим поливом, подкормками и уходом. Важно также придерживаться правил сбора плодов.

Огуречная культура отличается длительным плодоношением. Одно растение может давать урожай в течение трех месяцев и плоды с него можно срывать до двадцати раз. Важно делать это своевременно и точно знать, какой огурец можно сорвать, а какой оставить для дозревания.

Самые первые огурцы с грядки срывают еще маленькими — это будет стимулировать созревание плодов. В дальнейшем можно срывать только поспевшие плоды.

Огурец считается поспевшим, если он сформирован в соответствии с видовыми особенностями и имеет характерную форму, размер и равномерную окраску. Цветочный остаток на конце огурца должен быть подсохшим и легко обрываться.

Почему нельзя допускать перезревание огурцов


Наличие перезревших огурцов на грядке снижает урожайность культуры, поскольку в них начинают активно формироваться семена, которые оттягивают на себя питание. В результате замедляется рост лозы и прекращается формирование новых завязей. Поэтому если вы хотите получить больше огурцов с куста, нельзя допускать перезревание плодов.

О перезрелости плода говорит его большой размер, появление желтизны, уплотнение корки, исчезновение бугорков на поверхности, если они предусмотрены сортом. При разрезании перезревшего огурца семечки выглядят крупными, структура плода теряет упругость, становится водянистой, исчезает характерный вкус. Такие огурцы теряют свою пищевую ценность и не подходят для консервации.

Когда проводить сбор огурцов с грядки


Срывать огурцы с грядки нужно регулярно, по мере их созревания. Обычно сбор урожая проводят каждые 2-3 дня, скороспелые сорта собирают ежедневно.

Ни в коем случае нельзя срывать огурцы днем, особенно в жаркую погоду — они быстро завянут и не будут пригодны для консервации. В дождливую погоду, после полива или обильного выпадения росы также не рекомендуется заниматься сбором плодов.

Собирать урожай следует рано утром или вечером, после захода солнца. Это будет способствовать длительному сохранению упругости, сочности и вкуса огурцов.

Как правильно срывать огурцы, чтобы не навредить растению


При сборе огурцов нужно стараться не травмировать растение и не применять грубые методы отделения плода. В частности, нельзя:

  • откручивать плоды вращательными движениями;
  • обрывать огурец с частью стебля;
  • дергать плод, стараясь его оторвать;
  • вытягивать, обрывать или менять направление роста лозы;
  • повреждать листья, завязи и соцветия.

Идеальным вариантом считается использование секатора или ножниц. Небольшие плоды можно аккуратно снимать руками, стараясь отделить огурец от плодоножки так, чтобы не повредить место их сращения.

Собранные плоды следует хранить в прохладном месте и мыть только перед употреблением.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

Последние новости

Вика Газинская о распаде "русской модной мафии": "Мирослава Дума говорила, что не хочет стоять рядом с нами"
Вика Газинская о распаде "русской модной мафии":
Как, срывая огурцы, не навредить растению и сохранить урожайность
Как, срывая огурцы, не навредить растению и сохранить урожайность
Слава впала в глубокую депрессию
Слава впала в глубокую депрессию
Игорь Николаев рассказал, сколько зарабатывал денег на гастролях за границей
Игорь Николаев рассказал, сколько зарабатывал денег на гастролях за
Григорий Лепс едва не утонул в собственном бассейне
Григорий Лепс едва не утонул в собственном бассейне
Астролог Лариса Андерсен сообщила, что сулит тринадцатое июля
Астролог Лариса Андерсен сообщила, что сулит тринадцатое июля
Анатолий Белый ушел из театра
Анатолий Белый ушел из театра
Vzerthos: The Heir of Thunder скоро вернется в продажу на Xbox
Vzerthos: The Heir of Thunder скоро вернется в продажу на Xbox
В США заявили об осведомленности властей о возможной утечке данных сына Байдена
В США заявили об осведомленности властей о возможной утечке данных
Хуснуллин поручил Минэнерго проработать вопрос газификации Запорожской области
Хуснуллин поручил Минэнерго проработать вопрос газификации
Нападение на Максима Галкина в Латвии: было ли, комментарии юмориста
Нападение на Максима Галкина в Латвии: было ли, комментарии юмориста
Multicoin Capital анонсировала венчурный криптофонд на $430 млн
Multicoin Capital анонсировала венчурный криптофонд на $430 млн

Топ на сегодня

Мирослава Карпович сфотографировалась голой
Мирослава Карпович сфотографировалась голой
Леонид Агутин был вынужден защищаться на сцене
Леонид Агутин был вынужден защищаться на сцене
Что получил Шаляпин после смерти жены
Что получил Шаляпин после смерти жены
Горняка нашли живым спустя шесть дней после обрушения шахты в Кузбассе
Горняка нашли живым спустя шесть дней после обрушения шахты в Кузбассе
Женщина и двое детей пострадали при опрокидывании машины на трассе Иркутск — Листвянка
Женщина и двое детей пострадали при опрокидывании машины на трассе

Еще по теме

Как продлить плодоношение огурцов
Как собрать богатый урожай огурцов: проверенные советы опытных огородников
Огурцы можно собирать до заморозков: секретные способы продления плодоношения
Как продлить сбор урожая огурцов: уход за огурцами в июле и августе, чтобы плодоносили до заморозков