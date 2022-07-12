Как, срывая огурцы, не навредить растению и сохранить урожайность

У дачников и огородников наступило время сбора урожая, и многие уже радуют своих близких молодыми огурчиками к обеденному столу. Но далеко не все начинающие огородники знают, как правильно срывать огурцы с грядки, чтобы не навредить растению и сохранить его дальнейшее плодоношение.

Как собирать огурцы, чтобы получить хороший урожай





Чтобы собрать полноценный урожай огурцов со своих грядок, недостаточно правильно вырастить их, обеспечив культуру надлежащим поливом, подкормками и уходом. Важно также придерживаться правил сбора плодов.

Огуречная культура отличается длительным плодоношением. Одно растение может давать урожай в течение трех месяцев и плоды с него можно срывать до двадцати раз. Важно делать это своевременно и точно знать, какой огурец можно сорвать, а какой оставить для дозревания.

Самые первые огурцы с грядки срывают еще маленькими — это будет стимулировать созревание плодов. В дальнейшем можно срывать только поспевшие плоды.

Огурец считается поспевшим, если он сформирован в соответствии с видовыми особенностями и имеет характерную форму, размер и равномерную окраску. Цветочный остаток на конце огурца должен быть подсохшим и легко обрываться.

Почему нельзя допускать перезревание огурцов





Наличие перезревших огурцов на грядке снижает урожайность культуры, поскольку в них начинают активно формироваться семена, которые оттягивают на себя питание. В результате замедляется рост лозы и прекращается формирование новых завязей. Поэтому если вы хотите получить больше огурцов с куста, нельзя допускать перезревание плодов.

О перезрелости плода говорит его большой размер, появление желтизны, уплотнение корки, исчезновение бугорков на поверхности, если они предусмотрены сортом. При разрезании перезревшего огурца семечки выглядят крупными, структура плода теряет упругость, становится водянистой, исчезает характерный вкус. Такие огурцы теряют свою пищевую ценность и не подходят для консервации.

Когда проводить сбор огурцов с грядки





Срывать огурцы с грядки нужно регулярно, по мере их созревания. Обычно сбор урожая проводят каждые 2-3 дня, скороспелые сорта собирают ежедневно.

Ни в коем случае нельзя срывать огурцы днем, особенно в жаркую погоду — они быстро завянут и не будут пригодны для консервации. В дождливую погоду, после полива или обильного выпадения росы также не рекомендуется заниматься сбором плодов.

Собирать урожай следует рано утром или вечером, после захода солнца. Это будет способствовать длительному сохранению упругости, сочности и вкуса огурцов.

Как правильно срывать огурцы, чтобы не навредить растению





При сборе огурцов нужно стараться не травмировать растение и не применять грубые методы отделения плода. В частности, нельзя:

откручивать плоды вращательными движениями;

обрывать огурец с частью стебля;

дергать плод, стараясь его оторвать;

вытягивать, обрывать или менять направление роста лозы;

повреждать листья, завязи и соцветия.

Идеальным вариантом считается использование секатора или ножниц. Небольшие плоды можно аккуратно снимать руками, стараясь отделить огурец от плодоножки так, чтобы не повредить место их сращения.

Собранные плоды следует хранить в прохладном месте и мыть только перед употреблением.