Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в апреле

Вадим Карасев

Апрельские люди уникальны, как, в принципе, люди любого другого месяца рождения. У них есть свое высшее предназначение, о котором рассказали эксперты в области эзотерики.

Ранее мы рассказывали о высшем предназначении людей, появившихся на свет в марте. В этом плане апрельские люди отличаются от них и в целом от большинства других.

Укрепление веры в себя

В прошлых воплощениях апрельские люди часто сдавались и не могли преодолеть преграды на своем жизненном пути. В этой жизни Вселенная направляет их по верному пути, помогая учиться принимать волевые решения и становиться лучше день ото дня. Главная цель людей апреля — не убегать от самих себя и не сбрасывать с себя ответственность за свое будущее.

Добрые поступки

Апрельские люди в большинстве своем очень добрые, даже если им самим или их окружению так не кажется. Внутри их сердца есть огромные запасы оптимизма, которыми они могут делиться с окружающими. Именно поэтому им нужно делать почаще что-то хорошее. Их добрые дела существенно повышают удачу и приносят много счастья, удовлетворения, помогают любить эту жизнь. Особенно важно делать это бескорыстно и не требовать ничего взамен.

Изучение новых мест

Апрельские люди — путешественники по своей натуре. Пусть и не всегда им это дается понять. Большое количество удачи по жизни им будет приносить посещение новых мест и знакомства с новыми людьми. Это очень важно, так как поиски новых ощущений вдохновляют апрельских людей и делают их более продуктивными.

Чистота сознания

Апрельским людям желательно как можно реже расслабляться посредством употребления различных горячительных напитков и прочих вредных привычек. Им необходимо соблюдать чистоту сознания, так как в противном случае они рискуют наделать много ошибок и сбиться с пути. Это одна из первостепенных задач рожденных во второй месяц весны.

Контроль эмоций

Это очень важная задача. Людям апреля нужно научиться контролировать эмоции, потому что в тех случаях, когда они выходят из себя, их слишком быстро покидают жизненные силы. В этом воплощении им придется научиться сдерживать себя, поскольку неосторожные слова могут принести им массу проблем.