Ксения Собчак была бы никем, если бы не ее родители, заявил Шахназаров

Шахназаров прошелся по ведущей и журналистке Ксении Собчак. Журналист Михаил Шахназаров в своей программе «Полный абзац» заявил, что место телеведущей Ксении Собчак осталось в девяностых годах прошлого века. «Прилавок какой-то на рынке, где она стоит. Ксения торгует разносолами, мясом. Орет и хамит», сказал Михаил Шахназаров.По словам Шахназарова, в девяностые годы слова светской львицы и проститутки были синонимами. «Их в предбанник не пускали в финских банях. Вот честное слово. Если бы не мама и папа, то о ней знали бы только подружки и водители такси, которых она обхамила. Она писать не умеет. Читать-то хоть научилась», — заметил Шахназаров. Напомним, что Ксения Собчак — популярная телеведущая. Он постоянно оставляет едкие комментарии в соцсетях.