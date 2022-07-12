Ксения Собчак решила переплюнуть Филиппа Киркорова
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Ксения Собчак решила переплюнуть Филиппа Киркорова

Ксения Собчак решила переплюнуть Филиппа Киркорова
40-летняя ведущая и журналистка Ксения Собчак сделала микроклимат для своих шуб. Светская львица завершает ремонт в новом загородном доме на Рублево-Успенском шоссе. Сейчас работы в особняке, который оценивается в 40 миллионов рублей, находятся на финальной стадии, и совсем скоро журналистка переберется туда вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном, рожденным в ее браке с Максимом Виторганом. Уже известно, что коттедж Собчак имеет панорамные окна и отделан снаружи серой плиткой. Внутри же дома есть гостиная, стены которой выложены мозаикой с оригинальными рисунками – верблюдом и девушкой с караваем, напоминающими советское искусство. А еще телеведущая отвела целый этаж особняка под гардеробные, решив таким образом превзойти Филиппа Киркорова.
Не секрет, что пару лет назад поп-король провел Ксении экскурсию по собственному дому и показал несколько помещений, где хранятся его вещи. Журналистка была искренне шокирована размахом гардероба певца и теперь повторила его опыт. В коттедже Собчак есть малая и большая гардеробные, а еще отдельная комната, специально оборудованная для шуб. Помещение герметично закрывается и снабжено датчиками для поддержания там постоянной температуры и уровня влажности, чтобы меховые изделия не испортились. А еще каждый месяц шубы будут обрабатывать от моли – применять шоковую заморозку.  Имеются в доме Ксении и помещения для отдыха – целая SPA-зона с баней и бассейном, а также винный погреб, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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