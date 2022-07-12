Легендарные гитаристы, которые научились играть самостоятельно

Вадим Карасев





Люди, которые задались вопросом, как научиться играть на гитаре по аккордам и хорошо овладеть данным инструментом, сегодня получат массу информацию в Интернете. Не составит труда найти умелого репетитора, который всему обучит, можно также записаться в музыкальную школу с опытными преподавателями. Но в истории музыки были такие случаи, когда увлеченные гитарой ребята постигали мастерство игры самостоятельно, без какой-либо посторонней помощи. Кто-то скажет, что едва ли в таком случае можно достигнуть сколько-нибудь значимых высот, однако эти артисты стали настоящими легендами.

Джими Хендрикс

Признаваемый множеством экспертов лучшим гитаристом в истории, с самых ранних лет проявлял интерес к музыке. Ему было всего 5 лет, когда он научился играть на гитаре. Что такое нотная грамота, Джими не знал, однако это ему и не нужно было, ведь он и так вытворял с гитарой то, что никто больше не мог.

Эрик Клэптон

В возрасте 14 лет Эрик начал изучать гитару, пытаясь как можно лучше копировать партии великих блюзменов того времени. Делал он это один, и в итоге развился в действительно великолепного гитариста. Во всех рейтингах лучших гитаристов всех времен на первых местах обязательно будет находиться имя Эрика Клэптона, члена Зала славы рок-н-ролла.

Ингви Мальмстин

Имя Ингви Мальмстина должно в обязательном порядке употребляться, когда речь заходит о лучших гитаристах в истории. Начал заниматься музыкой он в возрасте 7 лет, когда узнал о смерти легендарного Джими Хендрикса, и очень быстро мальчик достиг хорошего уровня. Швед является самоучкой, которого настолько охватило музыкальное искусство, что он даже бросил школу с целью посвятить всего себя любимому делу.

Слэш

Сол Хадсон, более известный под псевдонимом Слэш, тоже изучал гитару своими силами. Как и у многих других, кто только начинает играть на этом музыкальном инструменте, первой мелодией, которую одолел Слэш, была "Smoke On The Water" культовой на все времена рок-группы Deep Purple. Первая электрогитара, которую 15-летний Сол получил в подарок от бабушки, была лишь с одной струной, но всё равно он был несказанно рад.

Гэри Мур

Знаменитый музыкант-виртуоз из Северной Ирландии увлекся гитарой в возрасте 8 лет. Как рассказывал он сам, как-то друг показал ему на гитаре всего один аккорд, и с того момента всё и закрутилось. В 14 лет обзавелся электрогитарой, причем научился играть на стандартных гитарах для праворуких, хотя сам был от природы левшой. В итоге Гэри Мур внёс неоценимый вклад в блюз-рок.



