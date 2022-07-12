Леонид Агутин был вынужден защищаться на сцене
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Леонид Агутин был вынужден защищаться на сцене

Леонид Агутин был вынужден защищаться на сцене
Певец Леонид Агутин мог стать жертвой неадекватного фаната. Артист попал в неприятную ситуацию. Накануне артист выступал в городе Миасс Челябинской области. Концерт был посвящен 78-й годовщине выпуска автомобиля «ЗиС 5В». Во время выступления, которое проходило под открытым небом, на сцену забрался мужчина. Он очень близко подошел к певцу, который как раз исполнял песню «Остров». Однако охрана, которая была расставлена по периметру сцены, проигнорировала мужчину, и Агутину пришлось принимать меры самостоятельно. Он просто оттолкнул слишком активного фаната от себя и продолжил выступление. К счастью, мужчина больше не пытался приставать к артисту. Кроме того, к сцене на тот момент уже подоспели охранники. Вслед назойливому фанату Агутин прокомментировал: «Подпортил настроение немножко!»
Поклонники поддержали артиста. Они заметили, что во время исполнения музыканта или певца отвлекать не стоит. Это попросту неприлично! Более того, по мнению фанатов, Агутин поступил верно. Артист не мог предположить, с каким намерением подошел к нему человек, поэтому острая реакция знаменитости была вполне оправдана. «Откуда артист может знать с какой целью к нему идет незнакомый человек из открытого пространства... Может у него нож в руках или что-то типа того», «Охране видимо некогда следить за порядком, концерт смотрели или испугался что не сможет запрыгнуть на сцену как этот парень», «Что-то охрана явно расслабилась», — написали пользователи в соцсетях.
# Шоу-бизнес Агутин Леонид
По материалам: z-aya

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