Лиза Арзамасова показала первое знакомство 10-месячного сына с морем
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Лиза Арзамасова показала первое знакомство 10-месячного сына с морем

Лиза Арзамасова показала первое знакомство 10-месячного сына с морем
Актриса Лиза Арзамасова прилетела в Сочи вместе с мужем и сыном. Авербух привез свое шоу, а Елизавета просто решила отдохнуть с малышом. Лиза Арзамасова является известной актрисой. Зрители ее знают благодаря роли в сериале «Папины дочки». Однако актриса давно выросла. Она продолжает строить карьеру в кино, а также играет в театре. А с недавних пор артистка не скрывает свои отношения с Ильей Авербухом. В прошлом году она родила от него сына Льва. Недавно супруги отправились в Сочи. Туда Авербух привез свое ледовое шоу. Пара переживала, так как полет на море стал первым для их сына Льва. Но мальчик спокойной перенес его. А 12 июля Арзамасова уже оказалась с ним на пляже. Артистка была в принтованном костюме. К себе на коленки Лиза усадила наследника, который был в кепке с ушками.
«Первая встреча Лёвушки с волной состоялась на очень уютном пляже. Лёва от волны остался не в восторге ☀️🌊🤣 Будем продолжать знакомство с морем и стараться с ним подружиться. ☺️», — поделилась Лиза в Телеграм-канале. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что актриса очень стройная. А другие осыпали комплиментами ее наследника.
«Обожаем всей семьей вашего  необыкновенного Левушку, спасибо за фото, ждем новые!!!!🌈🌈🌈», «Не испугался, сидит спокойно, наблюдает...Такой сладкий...👍💯👍», «Какие вы хорошенькие❤️Прекрасного отдыха вам с Ильёй и Лёвушкой❤️», «Ангел 👼 такой задумался и наблюдает за волной 🌊», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес Арзамасова Лиза
По материалам: z-aya

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