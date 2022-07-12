Любовница Прохора Шаляпина очнулась в луже крови

Новая возлюбленная певца Прохора Шаляпина, Ольга рассказала об ужасе, который с ней произошел. 36-летняя Ольга Сан попала в ДТП в центре Москвы. Возлюбленная Прохора Шаляпина получила серьезные травмы. Телеведущая и модель вечером направлялась на встречу с знакомыми в кафе. Девушка была в хорошем настроении. Однако пообщаться с подругами Сан не удалось – в нее врезался велосипедист. После столкновения Ольга потеряла сознание. «Всё произошло в районе Ленинградского шоссе, — рассказала модель. – Я помню только огромного накачанного мужчину на велосипеде и сильный удар. Спустя какое-то время я очнулась, лежа на асфальте в луже крови. Мужчина к этому времени уже успел скрыться». Пострадавшей помогла случайная прохожая. Женщина вызвала скорую помощь и полицейских. Медики доставили телеведущую в Боткинскую больницу. Там ей провели обследование, сделали томографию.«Голова была разбита, на спине повреждены ткани и вылезла кость, — пояснила Ольга. — Меня хотели госпитализировать, но я отказалась. Сейчас нахожусь дома. Безумно болят голова и копчик. У меня до сих пор бессвязная речь, я часто путаю слова». Прохор Шаляпин в день происшествия оказался далеко от невесты. 38-летний певец выступал с концертом в Йошкар-Оле. Девушка пожаловалась, что не смогла дозвониться бойфренду, когда пришла в себя. Артист заверил ее, что в этот момент был на сцене. «Мы созвонились уже ночью. Прохор меня долго успокаивал, как мог, так как я до тех пор еще пребывала в состоянии шока. А мужчина, сбивший меня, так и не объявился. Пусть всё останется на его совести», — сказала Сан в комментарии порталу Prozvezd. Примечательно, что Шаляпин закрутил роман с Сан после того, как они столкнулись в переходе в центре Москвы. Выпускник «Фабрики звезд» утверждает, что Ольга помогла ему справиться с болью тяжелой потери после кончины от коронавируса жены. Сан не нравится то, что жених сравнивает ее с канадской миллионершей. Телеведущая призналась, что пережила клиническую смерть.