Люди искусства рассказали, кем чувствуют себя после 24 февраля: "Я робот ВАЛЛ-И на развалинах"
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Люди искусства рассказали, кем чувствуют себя после 24 февраля: "Я робот ВАЛЛ-И на развалинах"

Люди искусства рассказали, кем чувствуют себя после 24 февраля: "Я робот ВАЛЛ-И на развалинах"

Издание "Коммерсантъ" опросило представителей сферы искусства, предложив им рассказать, героями каких фильмов они себя ощущают сейчас на фоне продолжающейся военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В мини-интервью приняли участие художники, режиссеры, журналисты, и палитра внутренних переживаний оказалась весьма разнообразной: от советской классики до диснеевских мультфильмов.

Так, режиссер Роман Волобуев признался, что чувствует себя персонажем "Семнадцати мгновений весны".

Я чувствую себя в первой сцене 12-й серии "Семнадцати мгновений весны", когда Штирлиц и радистка Кэт только что переехали швейцарскую границу, и она все время плачет и оглядывается назад, а он — нет (пока не понимаю до конца, кто я — Штирлиц или радистка Кэт),

— пояснил свой выбор Волобуев.


Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Поскольку я в Париже, сразу на ум пришел Ульянов-Чарнота в "Беге", когда он тут кричал: "Добрый день, господа нищие! Мне никогда не было так грустно!"

— признался журналист Леонид Парфенов.

Кинокритик Зинаида Пронченко призналась, что чувствует себя, словно в фильме "Дау", и "это ужасно", потому что она "ненавидит этот проект". Режиссер же этого нашумевшего проекта Илья Хржановский, по его словам, находится "в пространстве фильма "Пятнадцатилетний капитан".

"Это не Америка, мастер Дик, это Африка".

А вот режиссеру Павлу Лунгину ближе собственное творчество:

Ощущаю себя везде и всегда героем "Такси-блюза", потому что алкоголь и дружеские отношения еще позволяют иногда вступать в неравный разговор с богом.


Кадр из фильма "Такси-блюз"

Поэт Лев Рубинштейн "оказался" в одном из самых ярких эпизодов в мировой истории кинематографа.

Я ощущаю себя младенцем, лежащим в коляске, неуправляемо катящейся вниз по одесской лестнице, в "Броненосце "Потемкин",

— признался он.


Кадр из фильма "Броненосец "Потемкин"

Издатель и сестра Михаила Прохорова Ирина Прохорова призналась, что конкретного персонажа ей трудно выбрать.

Скорее чувствую себя вымышленным персонажем за кулисами, со страхом смотрящим фантасмагорическое шоу и одновременно наблюдающим за публикой, в "Кабаре" Боба Фосса.

Режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн сделал, пожалуй, самый нестандартный выбор.

Дождем я себя ощущаю! Из фильма "Бемби" Уолта Диснея. Там есть замечательный эпизод: начинается гроза, и она переходит в дождь. Этот эпизод всегда для меня является убежищем и спасением в ситуациях абсолютного напряжения,

— сказал автор "Ежика в тумане".

Ближе мультипликация оказалась и композитору Александру Маноцкову.

Чувствую себя роботом ВАЛЛ-И: продолжаю работать на развалинах,

— отметил он.


Кадр из мультфильма "ВАЛЛ-И"

В опросе также приняли участие режиссеры Анна Пармас и Константин Бронзит, кинокритик Станислав Зельвенский, писатель Павел Пепперштейн, композитор Леонид Десятников и другие. С их ответами можно ознакомиться здесь.


Надя Бесчетникова
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По материалам: spletnik.ru

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