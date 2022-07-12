Лолита Милявская высказалась о своей эмиграции

Певица Лолита Милявская сделала громкое заявление. Артистка пресекла распространение слухов о том, что она собралась вслед за другими звездами уехать из России. Разговоры на эту тему ведутся уже несколько месяцев и особенно актуальны сейчас. Дело в том, что недавно Милявская уехала в Болгарию, где поселились её мать и дочь. Многие предполагали, что обратно из этого путешествия певица уже не вернется. На самом деле исполнительница не собирается эмигрировать. Она рассказала, что опирается на горький опыт её отца, прожившего последние годы жизни в Израиле в тоске по родной стране. Лолита считает, что Россия дала ей всё, о чем она могла только мечтать. Здесь она стала популярной, получила признание и любовь зрителей. Милявская твердо решила, что не будет добровольно отказываться от всего этого.«Россия мне дала так много, что на чаше весов она перевесила гирьками сразу! Столько любви, сколько я получала и получаю здесь... При всех моих обстоятельствах и неправильном поведении меня страна всегда понимала. Страна — это люди. Поэтому не задавайте мне больше таких вопросов»,— обозначила Лолита свою позицию. Этим громким заявлением певица поставила на место всех сплетников, считавших, что она выжидает лучшего момента для того, чтобы последовать примеру Аллы Пугачевой или Чулпан Хаматовой. Кстати, по словам Милявской, её позицию поддержали не все друзья. Часть близкого окружения отсеялась естественным образом. «Если у Вас за это время стало меньше друзей, то это говорит только о том, что вас не связывало что-то большее, чем трёп по телефону. Не переживайте», — успокаивает Лолита фанатов.