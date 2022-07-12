Лунный день сегодня 12 июля 2022 года

Вадим Карасев

Каждый новый день дарит нам возможность преуспеть в жизни. Главное — сверять свои планы с рекомендациями астрологов. В лунном календаре собраны лучшие советы и предостережения на этот вторник.

Сегодня всем нам будет проще сосредоточиться на важных делах. Многие смогут гораздо быстрее достичь приемлемых результатов во всех сферах жизни. Этот день достаточно благоприятен, за что стоит сказать спасибо Луне. Сегодня многие из нас выйдут из «спячки», начав движение к целям. Ночное светило поможет нам побороть опасные эмоции и стать лучше во всех направлениях.

Фаза Луны: начинается 13 лунный день. Он пройдет под управлением Стрельца. Это крайне удачное совпадение, которое сулит нам массу удачи, добра, любви, успехов в делах. Растущая Луна и стихия огня прекрасно сочетаются друг с другом.

Магнитные бури 12 июля: уровень возмущения магнитосферы ниже среднего, поэтому возникновение магнитной бури близко к нулю.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

продолжение и завершение важных дел;начало крупного проекта;культурные мероприятия;получение знаний;встречи и общение.неоправданный риск;легкомысленное отношение к деньгам;нерешительность.

Сегодня можно смело заниматься любыми, даже самыми сложными бытовыми делами. Велика вероятность получиться удовлетворение от проделанной работы. Стрелец даст нам сил, поэтому если вам предстоит заниматься бытом, постарайтесь браться за самые важные и неотложные дела. Если дел слишком много, поставьте на фоне расслабляющую музыку для укрепления биополя.

В этот вторник можно расслабиться и предаться отдыху, творчеству, общению. Однако эксперты сайта dailyhoro.ru сообщают, что лучше не забывать о главной цели на день. Если таковой нет, лунный Стрелец поможет найти ее. Для этого можно заняться чтением, просмотром познавательных передач.

Одежда и талисманы удачи на этот вторник

Стрелец повышает нашу привлекательность. Вполне возможно, вам захочется надеть нечто модное, новое. Допустим классический стиль, ведь он поможет сосредоточиться на работе и важных аспектах жизни. В дни влияния Стрельца можно отдать предпочтение красной, белой, синей и оранжевой одежде. Идеальным решением станут яркие принты и яркий макияж.

Из талисманов стоит отдавать предпочтение минералам стихии Огня: цитрину, янтарю, сердолику. Они будут полезным ив работе и делах. В любви лучший помощник — гранат. Отличное дополнение к образу — золотые украшения.

Любовь и общение в 13 лунный день

Стрелец — Огненный Знак, следовательно, его влияние склоняет нас к ярким эмоциям и поиску страсти, флирту. Поэтому партнеры смогут исполнить желания друг друга, сделать семейную жизнь ярче. Одиноким людям стоит сегодня приглядеться к окружению. Не исключено, что среди знакомых можно будет найти того, кто подарит любовь.

Этот день также подходит для деловых знакомств, так как Луна в Стрельце обеспечивает удачу в этом направлении. Дружба, любовь, деловые отношения — всё это 12 июля обещает принести массу радости. Проблемы могут появиться лишь у людей, которые полны уныния. С ними вряд ли захотят общаться те, кто весел и воодушевлен.

Финансы и работа 12 июля

Растущая Луна в Стрельце станет хорошим временем для проведения мозгового штурма при решении сложных вопросов и разработке идей. Это тот день, когда всю энергию Луны можно пустить на правое дело. Коллективный разум 12 июля способен творить чудеса. Поэтому важно принимать участие в совещаниях.

В сфере финансов может произойти много резких и кардинальных изменений. Стрелец — это не Знак стабильности, но он весьма и весьма позитивен для попыток быстро достичь успеха. Единственный минус роста Луны в этом Знаке — появление у многих люедй тяги к расточительству, азарту и рискам.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Справиться с возможными проблемами вам помогут положительные эмоции. Нахождение Луны Стрельце тут весьма кстати. Влияние этого Знака поможет нам обрести второе дыхание. Попробуйте немного отвлечься от проблем и порадовать себя. Это вполне укладывается в лунный тренд.

Если вы счастливы и знаете, ради чего живете, то и проблемы с настроением и здоровьем маловероятны. Вера в себя — вот главная причина появления новых возможностей. Чтобы отлично себя чувствовать, астрологи советуют больше двигаться, меньше лениться.