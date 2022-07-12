Марк Богатырев поделился редким фото с подросшим сыном и Татьяной Арнтгольц
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Марк Богатырев поделился редким фото с подросшим сыном и Татьяной Арнтгольц

Марк Богатырев поделился редким фото с подросшим сыном и Татьяной Арнтгольц
Звезда «Кухни», 37-летний актер Марк Богатырев показал 40-летнюю Татьяну Арнтгольц  и их  сына Данилу у моря. Богатырев женат на Татьяне Арнтгольц с 2020 года. В феврале 2021-го  супруги стали родителями сына Данилы, который стал первенцем для Марка. Звезда «Кухни» поделился трогательным кадром с женой и сыном. Богатырев запечатлелся в белой футболке и бейсболке, а Татьяна - в кожаной куртке и темных очках. Данила же предстал в забавной кепке. Артисты и их малыш позировали на фоне моря в Калининградской области.
Поклонники пары отметили, что мальчик больше похож на отца. «Прекрасные мои! Пусть счастье и любовь всегда будет в вашей семье», «Малыш на Марка похож», «Любви и счастья вам, вы замечательная пара!», «Мамина радость, папина копия! Счастья вам, ребята!», «Такой красивый сынишка», «Вылитый папа, только цвет глаз мамин», «Очаровательный малыш! А я рада видеть вас у нас в Калининградской области», — высказались пользователи. Снимок Богатырева с женой и сыном также оценила Татьяна Лютаева. «Мои», — написала звезда фильма «Гардемарины, вперед!» и поставила смайл в виде сердца. Марк получил известность благодаря роли в юмористическом сериале «Кухня». После завершения съемок актер впал в депрессию из-за неразделенной любви и даже хотел свести счеты с жизнью. Отношения с Арнтгольц возродили Марка. Сейчас он счастлив в браке с коллегой и продолжает сниматься в кино. Недавно состоялась премьера комедии «Булки» с участием артиста. Татьяна ранее была замужем за актером Иваном Жидковым, от которого воспитывает дочь Марию. Сейчас школьнице 12 лет. Она живет с матерью, но часто видится с отцом. Недавно бывший муж Арнтгольц показал, как они вместе гуляют в сквере. У Жидкова также есть четырехлетний сын Степан от модели Лилии Соловьевой. Родители мальчика расстались, когда ему был один год.
# Шоу-бизнес Богатырев Марк
По материалам: z-aya

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