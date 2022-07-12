Министерство финансов поддержало идею продавать СПГ за рубли
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Министерство финансов поддержало идею продавать СПГ за рубли

Министерство финансов поддержало идею продавать СПГ за рубли

Министерство финансов РФ поддерживает инициативу продавать сжиженный природный газ (СПГ) за рубли. Об этом рассказал газете "Ведомости" глава Минфина Антон Силуанов.

Интервью Силуанова опубликовали в минувший понедельник: журналист издания обсудил с министром финансов ситуацию с невыплаченными дивидендами "Газпрома", волатильность рубля и расчётах в внешней торговли за национальную валюту.


"Всячески поддерживаем [инициативу продавать сжиженный газ в рублях]", – заявил Силуанов.

Ранее заместитель руководителя департамента – начальник управления "Газпрома" Кирилл Полоус заявил, что в текущей внешнеторговой повестке России складывается конкуренция между трубопроводными поставками газа и продажами СПГ. Причина тому – подписанный президентом РФ указ о торговле трубопроводным газом за рубли.

Так, середине июня вице-премьер Александр Новак заявил, что практически весь объем природного газа, поставляемого "Газпромом" в страны Евросоюза, оплачивается в рублях.

31 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ, обязывающий импортеров российского газа оплачивать поставки в рублях. Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, банк продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому".

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По материалам: uposters.ru

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